خاص بالفيديو- محمود العسيلي يُشيد بتجربته مع إيغل فيلمز عبر “الخليج 365”

تحدّث الفنّان المصريّ محمود العسيلي، في لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، عن النّجاح الكبير لأغنية “إنت حبيبي” الّتي قدّمها ضمن أحداث مسلسل “كامل العدد” بنسخته الثّالثة من إنتاج إيغل فيلمز.(http://www.instagram.com/p/DKt5Z_xMLHH/)

وأكد “العسيلي”، أنّ نجاح هذه الأغنية، إلى جانب أغنية “كل سنة وإنت طيّب”، هو توفيق من الله ولم يكن يتوقّع هذا الصّدى، مشدّدًا على أنّ العمل الّذي يُقدَّم من القلب يصل إلى النّاس.

كما أشار إلى أنّه من المعجبين بمسلسل “كامل العدد” وعندما طُلب منه المشاركة بتقديم الأغنية وحضور كواليس التّصوير، شعر بسعادة كبيرة.

أما عن تعاونه مع الممثّل ماجد الكدواني، في أغنية “كلّ سنة وإنت طيّب”، فأعرب عن سعادته بذلك، واصفًا “الكدواني”، بأنّه من النّاس المحبوبة وأضاف: “الله وفّقني في الاختيارات”، متمنّيًا أن تعيش تلك الأغاني للأبد وتظلّ حاضرة ضمن الثّقافة المصريّة.

وفي رسالته إلى صاحب شركة “إيغل فيلمز” المنتج جمال سنان والمنتج المنفّذ لمسلسل “كامل العدد”، وسام سيف الإسلام، بارك لهما وتمنّى أن يكون هناك عدّة مواسم قادمة من المسلسل.

وعن أعماله المقبلة، أشار إلى أنّه يحضّر لعدد من الأغاني الخاصّة بالصّيف ويتمنّى أن تحقّق النّجاح ذاته الّذي حقّقته أغنية “حبيبي إنت هنا في السّاحل” الّتي قدّمها الصّيف الماضي.

كما بارك “العسيلي”،د الّذي حضر العرض الخاصّ لفيلم “المشروع إكس” للممثّل كريم عبد العزيز والممثّلة ياسمين صبري، مؤكّدًا أنّ كريم هو ممثّله المفضّل وكان له الشّرف أن يغنّي له أغنية “بيت الرّوبي” بمشاركته. وأضاف: “أنا أحبّ كريم جدًّا وأتمنّى له التّوفيق والنّجاح السّاحق”.