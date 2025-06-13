هكذا احتفلت سلمى أبو ضيف بذكرى زواجها الأولى 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 08:49 مساءً - احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بالذكرى السنوية الأولى لزواجها، من رجل الأعمال المصري السويسري إدريس عبدالعزيز.

حيث عقد الثنائي قرانهما في يونيو الماضي 2024؛ وتم الزواج بشكلٍ سريع بعد تأجيل حفل الزفاف لرغبة الثنائي في إتمام الزواج، لأنه مشغول في عمله وهي لديها العديد من الارتباطات فقررا الزواج وتأجيل الحفل.

سلمى أبو ضيف تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لزوجها

وقد نشرت سلمى أبو ضيف من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ صورة رومانسية جمعتها بزوجها وهما يرقصان في مشهد يشبه لقطات الأفلام؛ وعلقت عليها قائلة : "سأرقص معك حتى نهاية الحب # 1".

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وقد انهالت التعليقات على الصورة من قبل جمهورها ومحبيها، والذين تمنوا لها السعادة والاستقرار والنجاح في حياتها الأسرية والمهنية.

الجدير بالذكر أن سلمى أبو ضيف قد رُزقت قبل أشهر قليلة بطفلتهما الأولى "صوفيا"، وشاركت جمهورها أكثر من مرة لحظات مميزة من تجربتها كأم جديدة.

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أحدث أعمال سلمى أبو ضيف الفنية

تشارك الفنانة سلمى أبو ضيف؛ في فيلم "إذما"، بطولة الفنان أحمد داود، والمستوحاة أحداثه من رواية شهيرة تحمل الاسم ذاته، تمهيداً لانطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يُعد أولى تجارب الروائي محمد صادق، في عالم الإخراج السينمائي، الأمر الذي يُشكّل تحدّياً كبيراً بالنسبة له، بعد النجاح الكبير الذي حققه في عالم الأدب.

كما يشارك في الفيلم كل من جيسيكا حسام، وأحمد داش، ومن المُقرر الإعلان عن بقية المُنضمين الجُدد خلال الفترة القليلة المُقبلة، فور إتمام التعاقد معهم. والعمل تأليف وإخراج محمد صادق.

ما هي قصة "إذما"؟

رواية "إذما" صدرت عام 2020، والتي تحمل شعار "أمامك 9 أوامر.. و9 كنوز حتى تجدني"، تدور أحداثها حول "عيسى" الذي وفي يوم ميلاده السادس والثلاثين، وبعد محاربة مستميتة مع الحياة أدت لهزيمته هزيمةً نكراء؛ تصله هدية من آخر شخص يتوقعه. هدية تجبره أن يغير تفاصيل حياته كلها. ولأنه فقد شغفه في الحياة وتاه طويلاً عن نفسه، يضطر لاتباع ذلك المسار الجديد، ويخوض تجربة تلو الأخرى، عله يعثر على ما فقد منه، وبينما يفعل ذلك، يحاربه واقعه الحالي، يكتشف أن عليه مواجهة أكثر مخاوفه سوءاً.

سلمى أبو ضيف ومحمد صادق في "هيبتا 2"

وفي سياق آخر، تتعاون سلمى أبو ضيف مع الروائي محمد صادق، في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" والمُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة القليلة المقبلة، ويُشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

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يستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا، كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع. يجذب الفيلم جمهوراً جديداً إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

يُشار إلى أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف الفنية كانت مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض رمضان 2024، وشاركها في بطولته ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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