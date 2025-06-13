ريم عبد العزيز في الذكرى الأربعين على رحيل شقيقتها سمر عبد العزيز: كم هو صعب الفراق

ريم عبد العزيز لشقيقتها الراحلة سمر عبد العزيز: اشتقتلك

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تفاعل النجوم مع منشور ريم عبد العزيز

رحلت سمر عبد العزيز بعد صراع مع المرض

توفيت سمر عبد العزيز بعد رحيل والدها بأربعة أشهر

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بين الغناء والتمثيل.. هذه أعمال سمر عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 08:49 مساءً - نشرت الفنانةعبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور لشقيقتها الفنانةفي الذكرى الأربعين على رحيلها، وكانت سمر رحلت غن عالمنا في إبريل الفائت بعد معاناة مع المرض. وتجمعبين موهبتي الغناء والتمثيل.لاتزال الفنانةتعيش الحزن العميق وجرحاً كبيراً على رحيل شقيقتها الفنانة الراحلة. إذ نشرت ريم مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستغرام، منها صورة جمعتها بشقيقتهاوشقيقتهما ندى. وكتبت ريم على الصورة "أربعين يوماً على فراقك يا أختي الحبيبة إن لله وإن لله راجعون انشالله انتي بمكان أحلى وأريح عند رب كريم رحيم".كما نشرتصورة أخرى لشقيقتها الراحلةبالأبيض والأسود بمفردها وهي تضحك، وأيضاً صورة عبارة عن رسم لفتاتتين متعانقتين علقت عليها "بعض الصحبة انتماء، وأمان واكتفاء" دلالة أن شقيقتها كانت بمثابة الأخت والصديقة التي تمنحها الأمان والاكتفاء، بالاضافة لصورة على شكل رسم لفراشة بالألوان الصاخبة أرادت ريم من خلالها أن ترمز بواسطة هذه الفراشة الملونة إلى شقيقتها سمر كونها تلقبها بالفراشة. وقد اختارت ريم ألواناً صاخبة للفراشة لترمز أن شقيقتها كانت تضجّ بالحياة. وعلقت على مجموعة هذه الصور بكلمات حزينة ومؤثرة: " وطارت فراشتنا لعند رب كريم رحيم... أربعون يوماً على فراقك يا حبيبتي ... كم هو صعب هذا الفراق ... الله معك ياروحي ... اشتقتلك".وقد حظي منشورعن شقيقتها الراحلةالكثير من التفاعل من جمهور الفنانتين ومن الفنانين الذين عبروا عن حزنهم لرحيل سمر وقدموا المؤاساة لشقيقتها ريم. فعلقت الفنانة سوزان نجم الدين على الصور والمنشور" الله يرحما ويصبر قلبك حبيبتي". فيما قالت الفنانة وفاء موصللي " الله يرحمها ، ويهدّي بالك ، ويصبرك ياريم". الفنانة لورا أبو أسعد قالت "الله يرحمها ويصبر قلبك". الفنان محمد خير الجراح كتب معلقاً "رحمها الله و طيب ثراها .. الله يصبركم على الفراق".وكانت الفنانةقد توفيت في 30 إبريل الفائت عن عمر يناهز الـ 52 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الثدي الذي أعلنت عن إصابتها به في العام 2022 وكانت قد خاضت رحلة من العلاج الكيماوي بعد اسئتصال جزئي للورم من الثدي، إلى أن أعلنت شفاءها منه في العام 2023، إلا أن العلاج أدى إلى تراجع مناعتها فعاودها المرض لاحقاً حيث عانت في الفترة الأخيرة من حياتها من مضاعفاته بشدة. إذ ساءت حالتها الصحية بشكل كبير ما استدعى دخولها المستشفى حيث وافتها المنية.وكانتقد توفيت بعد أربعة أشهر فقط من رحيل والدها الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز الذي توفي في ديسمبر 2024 أحد مؤسسي الأغنية السورية. وكانتنشرت صورة لشقيقتها سمر بالأبيض والأسود بعد وفاتها وجهت لها رسالة مؤثرة ولقبتها بالفراشة، معبرة لها أن الفراق مؤلم وأنها بكرت الرحيل: "فراشتنا طارت وهي بضيافة الرحمن الرحيم .كل الشكر لكل من قدم لنا التعازي عبر الحضور او الهاتف او وسائل التواصل الاجتماعي ... لا أفجعكم الله بعزيز .مؤلم هذا الفراق يا إختي .. بكرتي كتير ياروحي .جمعت الفنانةبين موهبتي الغناء والتمثيل. وقد عرفت في العديد من الأعمال الدرامية حيث شاركت في مسلسلات"سيرة آل الجلالي"، و"هولاكو"، و"أنشودة المطر"، و"باب الحارة" وغيرها من الأعمال. وكانتقد بدأت مسيرتها الفنية بالغناء، ولديها العديد من الأغاني منها "يسعد لي هالمسا"، و"تعلمنا"، و"بحياتنا لا تزعلوا"، و"زهرة الأماني"، و"كتبوني".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».