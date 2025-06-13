ريم عبد العزيز في الذكرى الأربعين على رحيل شقيقتها سمر عبد العزيز: كم هو صعب الفراق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 08:49 مساءً - نشرت الفنانة ريم عبد العزيز عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور لشقيقتها الفنانة سمر عبد العزيز في الذكرى الأربعين على رحيلها، وكانت سمر رحلت غن عالمنا في إبريل الفائت بعد معاناة مع المرض. وتجمع سمر عبد العزيز بين موهبتي الغناء والتمثيل.
كما نشرت ريم عبد العزيز صورة أخرى لشقيقتها الراحلة سمر عبد العزيز بالأبيض والأسود بمفردها وهي تضحك، وأيضاً صورة عبارة عن رسم لفتاتتين متعانقتين علقت عليها "بعض الصحبة انتماء، وأمان واكتفاء" دلالة أن شقيقتها كانت بمثابة الأخت والصديقة التي تمنحها الأمان والاكتفاء، بالاضافة لصورة على شكل رسم لفراشة بالألوان الصاخبة أرادت ريم من خلالها أن ترمز بواسطة هذه الفراشة الملونة إلى شقيقتها سمر كونها تلقبها بالفراشة. وقد اختارت ريم ألواناً صاخبة للفراشة لترمز أن شقيقتها كانت تضجّ بالحياة. وعلقت على مجموعة هذه الصور بكلمات حزينة ومؤثرة: " وطارت فراشتنا لعند رب كريم رحيم... أربعون يوماً على فراقك يا حبيبتي ... كم هو صعب هذا الفراق ... الله معك ياروحي ... اشتقتلك".
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ريم عبد العزيز لشقيقتها الراحلة سمر عبد العزيز: اشتقتلكلاتزال الفنانة ريم عبد العزيز تعيش الحزن العميق وجرحاً كبيراً على رحيل شقيقتها الفنانة الراحلة سمر عبد العزيز. إذ نشرت ريم مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستغرام، منها صورة جمعتها بشقيقتها سمر عبد العزيز وشقيقتهما ندى. وكتبت ريم على الصورة "أربعين يوماً على فراقك يا أختي الحبيبة إن لله وإن لله راجعون انشالله انتي بمكان أحلى وأريح عند رب كريم رحيم".
كما نشرت ريم عبد العزيز صورة أخرى لشقيقتها الراحلة سمر عبد العزيز بالأبيض والأسود بمفردها وهي تضحك، وأيضاً صورة عبارة عن رسم لفتاتتين متعانقتين علقت عليها "بعض الصحبة انتماء، وأمان واكتفاء" دلالة أن شقيقتها كانت بمثابة الأخت والصديقة التي تمنحها الأمان والاكتفاء، بالاضافة لصورة على شكل رسم لفراشة بالألوان الصاخبة أرادت ريم من خلالها أن ترمز بواسطة هذه الفراشة الملونة إلى شقيقتها سمر كونها تلقبها بالفراشة. وقد اختارت ريم ألواناً صاخبة للفراشة لترمز أن شقيقتها كانت تضجّ بالحياة. وعلقت على مجموعة هذه الصور بكلمات حزينة ومؤثرة: " وطارت فراشتنا لعند رب كريم رحيم... أربعون يوماً على فراقك يا حبيبتي ... كم هو صعب هذا الفراق ... الله معك ياروحي ... اشتقتلك".
https://www.instagram.com/p/DKwBuysM9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DKwBuysM9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DKwBuysM9PH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تفاعل النجوم مع منشور ريم عبد العزيزوقد حظي منشور ريم عبد العزيز عن شقيقتها الراحلة سمر عبد العزيز الكثير من التفاعل من جمهور الفنانتين ومن الفنانين الذين عبروا عن حزنهم لرحيل سمر وقدموا المؤاساة لشقيقتها ريم. فعلقت الفنانة سوزان نجم الدين على الصور والمنشور" الله يرحما ويصبر قلبك حبيبتي". فيما قالت الفنانة وفاء موصللي " الله يرحمها ، ويهدّي بالك ، ويصبرك ياريم". الفنانة لورا أبو أسعد قالت "الله يرحمها ويصبر قلبك". الفنان محمد خير الجراح كتب معلقاً "رحمها الله و طيب ثراها .. الله يصبركم على الفراق".
رحلت سمر عبد العزيز بعد صراع مع المرضوكانت الفنانة سمر عبد العزيز قد توفيت في 30 إبريل الفائت عن عمر يناهز الـ 52 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الثدي الذي أعلنت عن إصابتها به في العام 2022 وكانت قد خاضت رحلة من العلاج الكيماوي بعد اسئتصال جزئي للورم من الثدي، إلى أن أعلنت شفاءها منه في العام 2023، إلا أن العلاج أدى إلى تراجع مناعتها فعاودها المرض لاحقاً حيث عانت في الفترة الأخيرة من حياتها من مضاعفاته بشدة. إذ ساءت حالتها الصحية بشكل كبير ما استدعى دخولها المستشفى حيث وافتها المنية.
توفيت سمر عبد العزيز بعد رحيل والدها بأربعة أشهروكانت سمر عبد العزيز قد توفيت بعد أربعة أشهر فقط من رحيل والدها الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز الذي توفي في ديسمبر 2024 أحد مؤسسي الأغنية السورية. وكانت ريم عبد العزيز نشرت صورة لشقيقتها سمر بالأبيض والأسود بعد وفاتها وجهت لها رسالة مؤثرة ولقبتها بالفراشة، معبرة لها أن الفراق مؤلم وأنها بكرت الرحيل: "فراشتنا طارت وهي بضيافة الرحمن الرحيم .كل الشكر لكل من قدم لنا التعازي عبر الحضور او الهاتف او وسائل التواصل الاجتماعي ... لا أفجعكم الله بعزيز .مؤلم هذا الفراق يا إختي .. بكرتي كتير ياروحي .
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https://www.instagram.com/p/DJhNmXLsfjg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
بين الغناء والتمثيل.. هذه أعمال سمر عبد العزيزجمعت الفنانة سمر عبد العزيز بين موهبتي الغناء والتمثيل. وقد عرفت في العديد من الأعمال الدرامية حيث شاركت في مسلسلات"سيرة آل الجلالي"، و"هولاكو"، و"أنشودة المطر"، و"باب الحارة" وغيرها من الأعمال. وكانت سمر عبد العزيز قد بدأت مسيرتها الفنية بالغناء، ولديها العديد من الأغاني منها "يسعد لي هالمسا"، و"تعلمنا"، و"بحياتنا لا تزعلوا"، و"زهرة الأماني"، و"كتبوني".
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».