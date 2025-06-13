شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عائلة أحمد فهمى فى مسلسل 2 قهوة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفنان أحمد فهمى تصوير مسلسل 2 قهوة الذى انطلق نهاية شهر مايو الماضى للعرض في موسم الأوف سيزون، خلال الأسابيع المقبلة، حيث يجسد فهمى شخصية دكتور جامعي مشهور ويقدم برنامجًا تلفزيونيًا، فيما تجسد الفنانة السورية مرام على دور زوجته، بينما يظهر إسماعيل فرغلى في دور والده وميريت عمر الحريري والدته فيما تلعب بسنت أبو باشا شخصية شقيقته.



احمد فهمى ومرام على

مسلسل "2 قهوة" بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضي، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت ابو باشا، اسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، عمر رياض كريم العمرى، هبة الأباصيري وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى، مسلسل في لحظة الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025 على احدى المنصات الرقمية، وشارك فى بطولته ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، نور محمود، يوسف عثمان، صفاء الطوخي، خالد منصور، جلا هشام، أيسل رمزي، بتول الحداد، أحمد الشامي، راندا المهندس، عماد رشاد، بسنت حاتم، ملك بدوي، كريم صبحي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

أما مرام علي فتعمل حالياً على تصوير فيلم الحارس مع هانى سلامة والذى يسجل أول اعمالها فى السينما المصرية، بعدما حققت شهرة خلال السنوات الأخيرة بأدوارها في الدراما السورية واللبنانية، وكان آخرها "الخائن"، وهو النسخة العربية من مسلسل تركي حمل نفس الاسم، وشاركت في بطولته إلى جانب سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، تيانا مرعب وآخرين.