شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين من العراق: السفير المصري على تواصل دائم معنا وكلنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الفنانة إلهام شاهين من خلال ”الخليج 365” الشكر للسفير المصري في العراق على مجهوداته وتواصله الدائم معها للاطمئنان على وضعها هي والإعلامية هالة سرحان، بعد تعذر رجعوهما لمصر من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدة أن السفير يتابعها لحظة بلحظة للمساعدة في العودة لمصر مع أول فرصة لفتح المجال الجوي.

وأضافت إلهام شاهين أن كل المشاركين في المؤتمر من كل الدول بخير وجميعهم عادوا لفندق الإقامة في انتظار فتح المجال الجوي مرة أخرى.

قالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الوضع آمن في العراق والفندق الذي تقيم فيه مؤمن بشكل جيد، والأمور تسير بشكل جيد ولكن كل ما في الأمر أنها وهالة سرحان في انتظار هدنة لتعود هي وكل العالقين في العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

أوضحت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات لـ"الخليج 365" حقيقة احتجازها هي والإعلامية هالة سرحان في العراق، حيث قالت أنهما بخير ولا حقيقة لاحتجازهما، متسائلة: مين هيحتجزنا وهنستغيث بمين محدش في أيده حاجة يعملها.

وكان تعذر رجوع إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان من العراق بسبب الحرب بين اسرائيل وإيران، حيث شاركت إلهام شاهين في المهرجان الدولى للمرأة الإعلامية فى دورته الرابعة عشر .

كما شاركت في ندوة عن مشاكل الإعلام فى نقل مايحدث فى مناطق النزاع و الحروب و شهيدات الإعلام أطوار بهجت و شيرين أبو عاقلة.