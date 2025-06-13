شكرا لقرائتكم خبر عن لؤي ومصطفى شوقي مع أوركسترا سليم سحاب نجوم احتفالية ذكرى 30 يونيو على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم الاستعداد لإقامة احتفالية كبرى يوم الجمعة الموافق 27 من يونيو الجاري ويقوم بإحيائها النجوم لؤي، النجم مصطفى شوقي مع أوركسترا النجم سليم سحاب وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

تقام الاحتفالية برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

يبدأ الفصل الأول من الاحتفالية بمجموعة من الفقرات تقدمها فرقتي رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية تحت قيادة أوركسترا النجم سليم سحاب وتعتبر الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو هي باكورة التعاون بين المايسترو سليم سحاب والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم في قيادة أوركسترا فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية وإعادة تسجيلاتها.



تامر

ثم يبدأ الفصل الثاني من الإحتفالية بمجموعة من الفقرات الغنائية الوطنية والتراثية للمطرب مصطفى شوقي.

وتختتم الإحتفالية بالنجم لؤي والذي يقدم مجموعة من الأغاني التراثية والوطنية التي تليق بالحدث.