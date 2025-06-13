شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: لسنا محتجزين في العراق والمجال الجوي أغلق ونحن في المطار والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات لـ"الخليج 365" حقيقة احتجازها هي والإعلامية هالة سرحان في العراق، حيث قالت أنهما بخير ولا حقيقة لاحتجازهما، متسائلة: مين هيحتجزنا وهنستغيث بمين محدش في أيده حاجة يعملها.

وأكملت إلهام شاهين أن كل ما في الأمر أنهما كانا في العراق للمشاركة في فاعلية كبرى انتهت بالأمس وعند وصولنا للمطار اليوم الجمعة للعودة لمصر تم إعلان إغلاق المجال الجوي بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل، وجميع المشاركين في الفاعلية من مختلف البلدان عادوا من المطار في انتظار فتح المجال الجوي.

وكان تعذر رجوع إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شاركت إلهام شاهين في المهرجان الدولى للمرأة الإعلامية فى دورته الرابعة عشرة.

كما شاركت في ندوة عن مشاكل الإعلام فى نقل ما يحدث فى مناطق النزاع والحروب وشهيدات الإعلام أطوار بهجت وشيرين أبو عاقلة.