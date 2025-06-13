شكرا لقرائتكم خبر عن هالة الزيات: "ملامحنا" مع محمد منير حلم تحقق دون تعديلات على الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشاعرة هالة الزيات عن كواليس كتابتها لأغنية "ملامحنا" التي أطلقها الفنان الكبير محمد منير مؤخرًا، كأولى أغنيات ألبومه الجديد، مؤكدة أن تجربة التعاون معه كانت بمثابة حلم تحول إلى واقع.

وقالت هالة في تصريحاتها لـ"الخليج 365": "البداية كانت من خلال تواصلي مع الملحن أحمد زعيم، الذي اقترح أن نحاول تقديم عمل يناسب الكينج محمد منير، فأرسل لي جزءًا تمهيديًا من الأغنية (دخول الأغنية) وليس الكلمات كاملة، وتحفزت جدًا للفكرة لأنها قد تنال إعجابه، وبالفعل أكملت كتابة النص".

وأضافت: "عرضنا الأغنية على منير، وتمت الموافقة عليها بسهولة، دون الحاجة إلى أي تعديلات على الكلمات، وكان الأمر بسيطًا جدًا".

وأعربت الزيات عن سعادتها البالغة بالتعاون مع الكينج، قائلة:"11 يونيو سيظل يومًا لا يُنسى في حياتي، لأنه شهد تحقيق حلم كبير بالنسبة لي. أنا عاشقة لفن محمد منير، وتربيت على أغانيه، وأشعر دائمًا أنني أنتمي إلى مدرسته الغنائية، وردود أفعال الجمهور حتى الآن أسعدتني كثيرًا".

وتقول بعض كلمات أغنية "ملامحنا" لمنير: "كل أما نصور ملامحنا ملامحنا، مش دايما بنكون هو إحنا، أوقات بنبان نشبه روحنا نشبه روحنا وأوقات نتغير، أوقات في الصورة نبان أهدى نبان أهدى، وأوقات في اللمة تبان وحده، وأوقات ملامحنا تبان باهتة تبان باهتة، وساعات بتنور، بس اللي يحير هو إحنا ليه تملي عيونا بتفضحنا،والوقت اللي صحيح فيه فرحنا، ليه عمره قصير، بس اللي يحير هو إحنا، ليه تملي عيونا بتفضحنا".

يذكر أن، الكينج محمد منير، وقع مؤخرا عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.