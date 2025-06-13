من الشاشة إلى صفحات الكتب.. رزان جمّال تفاجئ جمهورها بأول قصة للأطفال لولو وبلو

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 07:18 مساءً - كشفت النجمة رزان جمّال عن قصة للأطفال من تأليفها بعنوان "لولو وبلو" وهي حكاية شِبْلة نباتية وسمكة ودودة وصداقة غير مألوفة تنشأ بينهما، هي قصة مصورة بشكل جميل تناسب جميع الأعمار، وتحمل رسالة ملهمة عن الصداقة، والرحمة، وكيفية تقبّل الاختلافات.

قصة "لولو وبلو"

تتابع القصة رحلة لولو، شِبْلة صغيرة تشعر بالوحدة وسوء الفهم في غابات السافانا، حتى تلتقي بسمكة ودودة تُدعى بلو. وعلى الرغم من اختلافاتهما الكبيرة، تنشأ بينهما صداقة قوية، وتكتشفان أن السحر يحدث عندما يلتقي عالمان مختلفان.

من خلال الرسومات الزاهية للمصممة اللبنانية ساشا حداد والسرد الحيوي، يتعلم القرّاء، صغاراً وكباراً، قيم التعاطف، واللطف، وفهم الآخر. وتشجع الأطفال على النظر إلى ما هو أبعد من المظاهر الخارجية، والاعتراف بقيمة الصداقة بكل أشكالها.

رزان جمّال: حين نتقبل ذاتنا نكتشف أجمل الصداقات

وقالت رزان جمّال من خلال بيان اعلامي لها ، إن هذا الكتاب هو احتفال بفكرة أن الصداقة يمكن أن تزدهر في أماكن غير متوقعة، فقط عندما تتقبل ذاتك الحقيقية تستطيع أن تجد أعمق الروابط وأكثرها معنى.

غلاف كتاب "لولو وبلو" - الصورة من المركز الإعلامي للفنانة رزان جمّال



الكتاب متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية، ويمكن شراؤه في لبنان و الإمارات ومصر كما يمكن شراؤه عبر الإنترنت .

يمكنكم قراءة ....رزان جمّال لـ"الخليج 365": نور في مسلسل "القدر" غيرت حياتي

تجربة مميزة لـ رزان جمال في الفيلم التاريخي"أسد".. أول بطولة نسائية

تخوض النجمة الفنانة اللبنانية رزان جمّال أولى بطولة نسائية لها؛ من خلال عالم السينما المصرية للمرة الأولى في مشوارها الفني، إلا أنها اختارت أن تكون هذه البطولة عبر بوابة تاريخية من خلال فيلم "أسد"، حول حقبة المماليك، وثورة العبيد، حيث ينتمي إلى نوعية الأحداث التاريخية.

وحمّست "رزان" محبيها ومتابعي الأعمال الفنية لهذا العمل، تارة ما بين الكشف عن ملامح دورها والذي يدفعها للحديث باللهجة المصرية، وتارة أخرى من خلال نشر صورة من كواليس الفيلم عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث أظهرت مشهداً رومانسياً، في إشارة إلى وجود قصة حب تجمع شخصيتين ضمن أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.

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عمل درامي سابق

جدير بالذكر، أن آخر المشاركات الدرامية للفنانة رزان جمّال، كان من خلال مسلسل " القدر" ، الذي قدمت من خلاله شخصية "نور" بصدق ومشاعر فياضة، واستطاعت من خلالها أن تصل إلى قلوب ومتابعي المسلسل الذين تعاطفوا معها بعد تعرضها لأحداث صعبة غيرت حياتها بصورة كبيرة.

مسلسل "القدر" مأخوذ من المسلسل "لعبة القدر" الذي يُعد من الأعمال الدرامية التركية الناجحة، وجمع في بطولته عدداً من أبرز نجوم الأتراك يتصدرهم النجم أوزكان دينيز، وخديجة شنديل، بالإضافة كذلك لكل من بيغم كتك، وغوبري إيليري، ووصلت عدد حلقات المسلسل التركي لـ50 حلقة، وأُنهي عرضه في ديسمبر 2015، ويشارك في بطولة النسخة العربية كلٌ من قصي خولي، رزان جمّال، رانيا سلوان، فارس ياغي، وسام برق، وسام حنا، وبيار داغر.

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