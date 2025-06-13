أحدث ظهور لـ عمرو مصطفى بعد أزمته الصحية .. كان برفقة هؤلاء الفنانين!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 07:18 مساءً - تعرض الملحن والمطرب عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية لأزمة صحية، وذلك بعد إعلانه الإصابة بمرض السرطان؛ ولكن سرعان ما طمأن جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه للعلاج.

وكان من أكبر الداعمين لعمرو مصطفى المؤلف والسيناريست أيمن بهجت قمر؛ والذي دائمًا يحرص على طمأنه الجمهور على أخبار عمرو؛ وذلك عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي.

أحدث ظهور لعمرو مصطفى بعد إعلان أزمته الصحية

حيث قام أيمن بهجت قمر بنشر صورة من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" برفقة عمرو مصطفى والفنان محمد حماقي، وذلك على ألحان أغنيتهم "بقت عادة" والتي جمعت الثلاثي من حيث الكلمات والألحان والغناء؛ وصدرت عام 2006 ضمن ألبوم "خلص الكلام".

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رسالة طمأنة من عمرو مصطفى

وكان عمرو مصطفى قد طمأن جمهوره بعد أزمته الصحية الأخيرة وخضوعه لعملية جراحية كبيرة، مؤكداً أن حالته تشهد تحسناً كبيراً، كما استأنف نشاطه الفني مُجدداً، قائلًا خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، قبل أسابيع، إن رسائل التشجيع والمساندة كانت فارقة جداً في رفع معنوياته خلال تلك المرحلة الصعبة، مؤكدًا أنه رغم مرضه، كان ملتزماً بالعمل على موسيقى مسلسل "عايشة الدور" للفنانة دنيا سمير غانم والذي عُرض خلال شهر رمضان 2025، مشدداً على أهمية الوفاء بالتزاماته المهنية.

وتابع: "أنا ماكنتش عاوز أشيِّل حد همي، أنا كويس وزي الفل، وكله هيعدي"، موجهاً الشكر لكل من سانده ودعمه في تلك المحنة الصحية، لعل أبرزهم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وكذلك أحمد العوضي، مي فاروق، وغيرهم. فيما اختتم حديثه بتأكيده أنه سيتعاون موسيقياً مع جميع الفنانين خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: "هلحن لعمرو دياب تاني، وللناس كلها".



وكان عمرو مصطفى قد أصيب بورم خلال الفترة الماضية، وأجرى عملية جراحية لاستئصاله؛ وقد شارك عدد من زملائه رسائل دعم له، أبرزهم النجم عمرو دياب، الشاعر خالد تاج الدين، الشاعر تامر حسين، السيناريست مدحت العدل وآخرين.

أطلعوا على رد فعل عمرو مصطفى بعد معرفة إصابته بالسرطان في كواليس مسلسل عايشة الدور

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