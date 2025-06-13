أحمد السقا يكشف عن موقفه من الزواج مرة أخرى ورأيه فى انتقاد ابنه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 07:18 مساءً - كشف الفنان أحمد السقا عن موقفه من الزواج مرة أخرى بعد انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية سارة الدندراوي في برنامج تفاعكم الذى يُذاع على قناة العربية قائلاً: "حالياً لن أفكر في الزواج مرة أخرى لأني لسه طازة، والأمر ليس فكرة إعطاء نفسي الوقت، ولكن أنا لدي 3 أبناء أهم من أي شيء في الدنيا وهو ياسين وحمزه ونادية".

أول تعليق من أحمد السقا على تعرض ابنه ياسين للانتقادات

ومع ذكر ياسين، تحدث أحمد السقا عن تعرضه لانتقادات لازعة مع ظهوره التمثيلي الأول في مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد خلال شهر رمضان 2025 وقال: "الحقيقة لم أغضب لأن ما حدث كان متوقعاً، والحمد لله ياسين بسم الله ماشاء الله درس في لندن تمثيل وإخراج ومونتاج وصوت وسكربت رايتينج، وكل حاجة لها علاقة بالسينما وتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف ما شاء الله عليه يعني".

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وأبدى أحمد السقا رأيه مع ظاهرة اطلاق الفنانين على أنفسهم نمبر وان موضحاً: "كل واحد يشوف نفسه زي ما هو عاوز، مفيش مشكله خالص وبعدين نمبر وان مش شرط يكون هو رقم واحد، لو تقصدي الأستاذ محمد رمضان فهو زميل يُحترم ودا بقا لقب ليه". كما أبدى رأيه أيضاً في إجراء الرجال لعمليات تجميلية قائلاً: "أنا شايف إن الحاجات دي اعملت للسيدات ومن حقهم على فكرة مش عيب".

موعد طرح فيلم "أحمد وأحمد" في صالات السينما

وفى سياقٍ آخر ينتظر أحمد السقا طرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم "أحمد وأحمد" في دور العرض المصرية يوم 2 يوليو المُقبل، على أن يُعرض بعد أسبوع وتحديداً يوم 10 يوليو في دُور السينما بالمملكة العربية السعودية وباقى الدول العربية، والفيلم يجمع أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف.

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تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

قصة فيلم "أحمد وأحمد"

وتدور أحداث الفيلم حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد () هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية. ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبدالرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح. مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: أوس أوس، إبراهيم حجاج. والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش، ومحمد عبدالله. وإخراج أحمد نادر جلال.

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