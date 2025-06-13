مع دقات الصاجات .. منة شلبي تشعل الأجواء في حفل زفاف منة عدلي القيعي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 07:18 مساءً - احتفلت مساء أمس الخميس الموافق 12 يونيو؛ الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي بحفل زفافها على الفنان واليوتيوبر يوسف حشيش، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين للعروسين.

وجاء الاحتفال بالزفاف بعد حوالي أقل من شهر من عقد قرانهما، والذي تم وسط أجواء عائلية دافئة.

هكذا أشعلت منة شلبي الأجواء بزفاف منة عدلي القيعي!

وقد حرص على حضور حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش عدد من نجوم الفن أبرزهم ياسمين عبد العزيز، بدرية طلبة، شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، حسن الرداد، حسن أبو الروس، الإعلامية رضوى الشربيني، أكرم حسني وزوجته.

بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي؛ المخرج رامي إمام، المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، يوسف الشريف، المطربة شذى، كما أحيا الحفل عدد من المطربين منهم محمد حماقي، محمود العسيلي.

وفي لقطة مميزة جدًا شارك المطرب أحمد سعد بالغناء في الحفل والذي حرصت على حضوره ومشاركة العروسين فرحتهم النجمة منة شلبي، والتي أشعلت الأجواء برقصها على دقات الصاجات على أغنيته "اليوم الحلو ده" وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.

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منة عدلي القيعي تطل كالأميرات بحفل زفافها

وقد أطلت العروس منة عدلي القيعي كالأميرات بفستان أبيض من التل أبرز ملامح جسدها الأنثوية ومزود بذيل طويل ذات أكمام منسدلة من على الأكتاف.

وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة الويفي الناعم مع غرة أمامية أنيقة، وتألقت بطقم ماسي رائع، وأطل العريس يوسف حشيش ببدلة رسمية أنيقة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود.

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عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

وكان الثنائي منة عدلي القيعي ويوسف حشيش قد احتفلا بعقد قرانهما منذ حوالي ثلاثة أسابيع، تحديدًا في 16 مايو الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور المقربين فقط داخل منزل العروس، وجاء إعلان منة عدلي القيعي عن عقد قرانها بطريقة فكاهية، حيث نشرت عددًا من الصور من عقد القران، معلقة: "وطنط تبقا حماتي".

أما العريس يوسف حشيش، فقد علق على عقد قرانه على عروسه الشاعرة المصرية، قائلًا: "رسميًا.. منة عدلي القيعي حرم يوسف حشيش.. كتبنا الكتاب".

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وكان الثنائي منة عدلي القيعي ويوسف حشيش قد احتفلا بخطوبتهما في شهر أكتوبر الماضي 2024 وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أكرم حسني، والمطربة كارمن سليمان .

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