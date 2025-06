دوا ليبا.. مزيج من النجاحات العملية والعلاقات العاطفية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 07:18 مساءً - دوا ليبا.. هو اسم يعكس معنى تحقيق النجاح في عمرٍ صغير، فقد استطاعت النجمة خلال سنوات قليلة أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة في الساحة الفنية العالمية، من خلال أدائها المميز وأسلوبها الفريد لاختيار الكلمات والألحان وعوامل أخرى ضمنت لها بلوغ قمة النجاح الموسيقي والحصول على جائزة غرامي المرموقة في عمرٍ صغير.

وبينما لاقت دوا ليبا العديد من النجاحات على الصعيد الفني، إلا أنها بعيداً عن أضواء النجومية لها جانب شخصي لا يقل إثارة للاهتمام، وهو حياتها العاطفية التي كانت دومًا تشغل بال الجمهور وتُشعل السوشيال ميديا وتحتل العناوين الرئيسية الإخبارية.

وفي التقرير التالي، سنستعرض أبرز محطات مسيرتها الفنية، بالإضافة لعلاقاتها العاطفية التي انتهت في الساعات الأخيرة بإعلان خطوبتها من الممثل البريطاني كالوم تيرنر.

دوا ليبا وعلاقات عاطفية متعددة

سنبدأ من الجزء الذي يشتاق لمعرفته قطاع عريض من الجمهور، وهو الحياة العاطفية لأي نجم وما يخفيه وراء أضواء النجاح والشهرة. وبالحديث عن دوا ليبا، فقبل ارتباطها بالممثل البريطاني كالوم تيرنر، سبق لها الارتباط بعدد من الأسماء ونجوم الصف الأول.

إسحاق كارو

كانت أول علاقة عاطفية علنية لدوا ليبا مع عارض الأزياء والشيف البريطاني إسحاق كارو. التقى الثنائي وبدأت علاقتهما في عام 2015، وانفصلا وديًا في فبراير 2017، وفي وقتٍ لاحق من ذلك العام، بدأت ليبا بمواعدة عارض الأزياء والمغني بول كلاين.

ويبدو أن المياه عادت لمجاريها مرة أخرى، حيث شوهدت هي وكارو في مايو 2018 يغادران سوهو هاوس معًا في لندن، وذراع كارو حول كتف ليبا، ثم انضم كارو إلى ليبا ووالديها في حفل توزيع جوائز غرامي في فبراير 2019 وفي حفل ميت غالا في مايو. وجاء الإنفصال النهائي لهما في يوليو 2019.

بول كلاين

علاقة قصيرة جمعت دوا ليبا وعارض الأزياء والموسيقي بول كلاين، استمرت لمدة خمسة أشهر قبل انفصالهما في يناير 2018.

أنور حديد

تعتبر علاقة دوا ليبا مع أنور حديد- شقيق عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد- هي أطول علاقة علنية للمغنية. شوهدت ليبا وحديد لأول مرة وهما يتبادلان أطراف الحديث في حفل يوم ميلاد جيجي في ماليبو، كاليفورنيا، في يونيو 2019، ثم في مهرجان موسيقي في لندن في أوائل يوليو من ذلك العام. ظهرا معًا لأول مرة علنًا في عرض مارك جاكوبس في سبتمبر خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وفي نوفمبر من ذلك العام، ظهرت ليبا وحديد رسميًا لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية.

وفي جائحة كورونا، صرحت ليبا لمجلة People أن العزل الذاتي قرّبها وحديد أكثر من أي وقت مضى. ولكن في عام 2022، أشارت المغنية في تصريحات صحفية أنها أصبحت عازبة وتقضي وقتًا تُركز على نفسها.

تريفور نواه

علاقة دوا ليبا وتريفور نواه لم يتم الفصل فيها هل هي علاقة عاطفية أم صداقة. فعلى الرغم من انتشار عدة تقارير صحفية تُفيد بأنهما في علاقة عاطفية إلا أن جاءت تقارير أخرى تنفي هذه المزاعم وتؤكد أنهما مجرد صديقان.

جاك هارلو

جاك هارلو ودوا ليبا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا (Jack Harlow and Dua Lipa in Los Angeles, California. Christopher Polk/Variety via Getty Images)

أشعل مغني الراب التكهنات بشأن وجود علاقة عاطفية بـ دوا ليبا بعد أن أصدر أغنية بعنوان "دوا ليبا"، يقول فيها إنه يريد أكثر من مجرد "ميزة". وفي ديسمبر من عام 2022، صرّح مصدر لمجلة People أن الثنائي كانا "يقضيان وقتًا ممتعًا" بعد أن شوهدا في برانش فارايتي هيت ماكرز. لكن يبدو أن الأمور هدأت مع مطلع عام 2023، حيث شوهدت ليبا مع المخرج الفرنسي رومان غافراس في فبراير.

للمزيد من الأخبار: دوا ليبا في مهرجان كان تكشف عن حبيبها الجديد

رومان غافراس

في فبراير 2023، شوهدت دوا ليبا وهي تغادر حفلًا بعد حفل توزيع جوائز بافتا في لندن برفقة رجل غامض، تم التعرف عليه لاحقًا على أنه المخرج الفرنسي رومان غافراس.

وقد أعلنت ليبا وغافراس عن علاقتهما الرومانسية في مهرجان كان السينمائي في مايو 2023، حيث سار الثنائي على السجادة الحمراء معًا والتقطا الصور، ولكن للأسف مثل العلاقات السابقة، انفصل الثنائي في أواخر عام 2023.

كالوم تيرنر

أثارت دوا ليبا وكالوم تيرنر شائعات عن علاقتهما العاطفية في يناير 2024 عندما شوهدا معًا لأول مرة في حفل ما بعد عرض مسلسل Masters of Air في لندن. وقد ظهر تيرنر، نجمة المسلسل الدرامي، في فيديو وهو يرقص مع ليبا. ولكن لم يكشفا عن علاقتهما العاطفية على الرغم من أنهما شوهدا معًا في مناسبات مختلفة، بما في ذلك حفلات العشاء والفعاليات الفنية.

وفي يوليو 2024، أعلنا علاقتهما رسميًا على إنستغرام بعد أن نشرت دوا ليبا صورتين جميلتين مع حبيبها في عربة خيل من مهرجان غلاستونبري 2024، حيث غنت، ثم استقبلا العام الجديد سوياً، ونشرت النجمة الحائزة على جائزة غرامي صورة لها في عربة خيل نشرتها المغنية على إنستغرام، وبعدها أثارت المغنية التكهنات بشأن خطوبتها بعد أن شاركت صورة على إنستغرام وهي ترتدي خاتمًا ألماسيًا في إصبع يدها اليسرى.

وكان ظهورهما الرسمي الأول على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا 2025 في مايو.

دوا ليبا.. هكذا صعدت سلم النجاح المهني

دوا ليبا هي مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، وُلدت في 22 أغسطس 1995 في لندن، المملكة المتحدة. بدأت الغناء في سن الخامسة في مدرسة سيلفيا يونغ المسرحية عندما كانت في التاسعة من عمرها فقط. عملت في بداية مشوارها المهني كعارضة أزياء حتى استقرت على التوقيع مع شركة وارنر براذرز ريكوردز عام 2014. أصدرت أغنيتها المنفردة الأولى "حب جديد" في أغسطس 2015. بدأت جولتها الأولى في يناير 2016 وانتهت في نوفمبر من ذلك العام.

أصدرت ألبومها الأول الذي يحمل اسمها عام 2017. بلغ الألبوم المركز الثالث على قائمة ألبومات المملكة المتحدة، وأصدرت ثماني أغانٍ منفردة.

حازت على لقب أكثر فنانة استماعًا في المملكة المتحدة من قِبل سبوتيفاي في عام 2017، ودخلت أربع أغنيات من أفضل 10 أغاني في المملكة المتحدة في عام 2017.

فازت بجائزة بريت عام 2018 عن فئة "أفضل فنانة بريطانية منفردة وفنانة بريطانية رائدة"، وحصل ألبومها على شهادة البلاتين في العديد من دول العالم. صدر ألبومها الاستوديو الثاني "Future Nostalgia" عام 2020.

دوا ليبا وجوائز غرامي

بفضل صوتها القوي وألحانها الآسرة وأسلوبها المبتكر، أصبحت دوا ليبا رائدة في موسيقى البوب المعاصرة. حصلت على 10 ترشيحات لجوائز غرامي، فازت بثلاث منها.

