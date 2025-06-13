لقطات جديدة ومميزة من ذكرى زفاف الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 07:18 مساءً - دائماً ما تحظى حفلات الزفاف الملكية باهتمام واسع من قِِبَل الجمهور ووسائل الإعلام، حتى وإن فات عليها من الزمن سنوات، لما تحمله من فخامة ورُقي، بالإضافة لكونه مسرح عريض لأفضل الإطلالات الملكية من الثياب والمجوهرات. ومن بين تلك اللحظات التي لا تُنسى في تاريخ العائلات المالكة، حفل زفاف الأمير كارل فيليب، نجل ملك السويد، والأميرة صوفيا، الذي أُقيم في حفل ملكي ساحر عام 2015، والذي تحل ذكراه اليوم 13 يونيو.

الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا يسترجعان ذكرى يوم زفافهما

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مع حلول ذكرى زواجهما التي توافق اليوم 13 يونيو، استرجع الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا ذكرى هذا اليوم بمشاركة مقطع فيديو يتضمن لقطات لم تُعرض من قبل تحتوي على تفاصيل ذلك اليوم المميز.

بدأ الفيديو بعرض تسع صور ثابتة، تبدأ بصورة بالأبيض والأسود للأمير كارل فيليب وهو يبتسم لعروسه من وراء كواليس يوم زفافهما. ثم انتقل الفيديو إلى الأمام ليعرض صورة لبرنامج الزفاف، ثم طرحة الأميرة صوفيا الرقيقة معروضة على باب ذهبي وأبيض، ولقطة مقربة لباقة زهورها، والزوجين في الكنيسة.

ثم ينتقل مقطع الفيديو إلى لقطة مقربة أخرى للزهور الوردية والبرتقالية التي زينت يوم زفافهما الصيفي، ثم إلى لقطة للزوجين بعد حفل الزفاف. وقد أرفق الزوجان تعليقاً على مقطع الفيديو الذي شاركاه أمس، جاء فيه: "غدًا نحتفل بالذكرى العاشرة لزواجنا. في 13 يونيو 2015، تزوجنا. نحن ممتنان جدًا للفرح والدفء اللذين استقبلانا ذلك اليوم، واستمرا طوال هذه السنوات العشر. الآن لدينا أربعة أطفال رائعين، وغدًا سنُعمِّد صغيرتنا إينيس".

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زواج الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا

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تزوج الأمير كارل فيليب- ابن الملك السويدي كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا- من الأميرة صوفيا هيل في الكنيسة الملكية بالقصر الملكي في ستوكهولم، في احتفال حضره أفراد من العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم، من بينهم الملكة ماكسيما ملكة هولندا، ملكة بلجيكا ماتيلد، الملك فريدريك والملكة ماري؛ ملك وملكة الدنمارك بالإضافة للملكة مارغريت، وملكة النرويج سونيا.

ولدى الزوجان أربعة أبناء. في 19 أبريل 2016، استقبلا طفلهما الأول الأمير ألكسندر. بعد أكثر من عام بقليل، في 31 أغسطس 2017، ولد الابن الثاني الأمير غابرييل. وفي 26 مارس 2021، ولد ابنهما الثالث الأمير جوليان. وفي فبراير 2025، رحب الزوجان بابنتهما الأميرة إينيس.

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