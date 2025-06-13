أحمد السقا: سليمان عيد أول شخص في حياتي ما أقدرش أدفنه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 07:18 مساءً - حلَّّ الفنان أحمد السقا ضيفاً على برنامج "تفاعكلم" الذى تقدمه الإعلامية سارة الدندراوي على قناة العربية، حيث أجاب السقا على 25 سؤالاً وُجهت له عن الفن وأعماله وحياته الشخصية والعديد من الأمور الأخرى، وأكد السقا على أن طموحه بعد المشوار الطويل في عالم الفن، هو الستر والصحة وحسن الختام وحب الناس، وأنه إذا شعر بصعوده للقمة يجعل نفسه ينزل من عليها حتى تكون هناك مساحة للصعود مرة أخرى.

شخص واحد لم يستطع أحمد السقا دفنه

تحدث عن حرصه على المشاركة في عملياتوقال: "هذه قدرة منحها الله لي، وأنا أقوم بذلك منذ صغري، ولكن هناك شخص واحد لم أستطع دفنه، وهو الراحل سليمان عيد، لأنه أعز صديق لي في حياتي، وفى جنازته اعتمد الجميع على أن سأقوم بدفنه ولكني قلت لن أقدر ذلك وسط اندهاش من المتواجدين، فقلت لهم هدفن نفسي! سليمان عشرة 26 سنة لم نفترق يوم واحد، ووهو أول واحد في حياتي ما قدرتش أدفنه".

يمكنكِ قراءة.. 9‏ حالات انفصال بارزة في النصف الأول من عام 2025.. تعرفوا إليها

وعن الشعور الذي ينتابه أو غرضه من المشاركة في دفن الموتي، أشار أحمد السقا إلى أن ذلك واجب وقدرات في نفس الوقت موضحاً: "ربنا يعطى الناس كلها العمر، والموت حق وليس شر وهو الحقيقة الوحيدة في الحياة، ودفن الموتى له بروتوكول خاص، فكل حالة وفاة لها بروتوكول مختلف عن الحالة الأخرى وهكذا، وأراد الله أن أتعلم كل ذلك".

سبب حرص أحمد السقا على دفن الموتى

ظهور سينمائي قادم لـ أحمد السقا

وأجابعلى سؤال حول سبب تعلمه دفن الموتى وأنه بعد عمر طويل سيكون في هذا الموقف، لميازحالإعلاميةقائلاً بخفة ظله: "أنا الحمد لله معروف عني الجدعنة فأكيد أنا هدفن نفسي".

وفى سياقٍ آخر ينتظر أحمد السقا طرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم "أحمد وأحمد" في دور العرض المصرية يوم 2 يوليو المُقبل، على أن يُعرض بعد أسبوع وتحديداً يوم 10 يوليو في دُور السينما بالمملكة العربية السعودية وباقى الدول العربية، والفيلم يجمع أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف.

https://www.instagram.com/p/DKxRH6gs3FM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKxRH6gs3FM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKxRH6gs3FM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قد تحب قراءة.. أفلام منتظر عرضها في دور السينما قريباً.. أحمد وأحمد ودرويش الأبرز

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

قصة فيلم "أحمد وأحمد"

وتدور أحداث الفيلم حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد () هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية. ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبدالرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح. مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: أوس أوس، إبراهيم حجاج. والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش، ومحمد عبدالله. وإخراج أحمد نادر جلال.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».