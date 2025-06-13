أحمد السقا: لست الأفضل موهبة ولكني الأكثر اجتهاداً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 07:18 مساءً - رفض الفنان أحمد السقا اعتبار عمل من الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني، لا يحبه أو ندم على تقديمه، قائلاً خلال لقائه مع الإعلامية سارة الدندراوي في برنامج تفاعكم الذى يُذاع على قناة العربية: "الحمد لله لا يوجد عندي أي عمل فني، أو قرار اتخذته وندمت عليه، وكل ما قمت به في حياتي مُتحمل مسؤوليته ومعنديش أعمال لا أحبها".

أحمد السقا: إصابة عيني الأسوأ وقعدت شهر و 8 شهور ما بشوفش

رد أحمد السقا على سؤال حول ما يُقال عن عدم امتلاكه أفضل موهبة في التمثيل قائلاً: "عادي جداً ممكن ما أكنش أكثر إنسان موهوب في الدنيا ولكن أنا من أكتر الناس إجتهاداً الحمد لله"، كما تحدث عن الإصابات التي تعرض لها في أعماله الفنية وقال: "جسمى كله إصابات سواء في الرأس أو القدم كل الأجزاء، ولكن أسوأ إصابة كانت في عيني وقت تصوير فيلم الجزيرة واحد، قعدت بعدها عام و 8 أشهر لا أرى".

يمكنكِ قراءة.. 9‏ حالات انفصال بارزة في النصف الأول من عام 2025.. تعرفوا إليهاوعن أنجح أفلامه جماهيراً أكد أحمد السقا أنه إذا كانت بالأرقام فذلك أمر نسبي، لأنه مرتبط بعدد دور العرض التي تم طرح الفيلم فيها بمصر والوطن العربي، وكذلك ترتبط بثمن التذكرة وقتها، موضحاً: "لو تحدثنا بشكل نسبي سيكون أعلى إيراد جماهيري وفقاً لثمن التذكرة وعدد دور العرض، سيكون فيلم "هروب اضطراري" وأيضاً "الجزيرة" ووكذلك "إبراهيم الأبيض".

أحمد السقا: معنديش خلافات مع أى زميل

"أحمد وأحمد" أحدث أفلام أحمد السقا

نفىأن تكون هناك خلافات مع أيٍ من زملائه في السوط الفني، حتى رغم خروج بعض من زملائه ومهاجمتهم له قبل تصالحم وإنهاء الأمور مثل مها أحمد التي قالت أنه لم يهتم بها ويرشحها في أعماله الفنية موضحاً: "مجدي كامل، أخويا الكبير، دفعتي، ومها أحمد أرسلت لي رسالة منذ قليل، وإحنا ما اتصالحناش لأننا ما اتخانقناش أصلاً، فهي كان عندها سوء فهم في حاجه معينه وكلمتني في نفس اليوم في التليفون وانتهي الموضوع على كدا".

وفى سياقٍ آخر ينتظر أحمد السقا طرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم "أحمد وأحمد" في دور العرض المصرية يوم 2 يوليو المُقبل، على أن يُعرض بعد أسبوع وتحديداً يوم 10 يوليو في دُور السينما بالمملكة العربية السعودية وباقى الدول العربية، والفيلم يجمع أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف.

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قد تحب قراءة.. أفلام منتظر عرضها في دور السينما قريباً.. أحمد وأحمد ودرويش الأبرزوتدور أحداث الفيلم حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية. ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبدالرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح. مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: أوس أوس، إبراهيم حجاج. والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش، ومحمد عبدالله. وإخراج أحمد نادر جلال.

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