تصريحات غير متوقعة من فنان مرتبط بإحدى أشهر نجمات العالم

ميرنا وليد - بيروت - أكّد المنتج الموسيقي الأميركي بيني بلانكو أنه لا يحب العروض الحية على الإطلاق، ووصفها بأنها "أسوأ كوابيسه"، قائلاً: "أفضل الجلوس على الأريكة بدلًا من الظهور على المسرح"، وخلال ظهوره في بودكاست Hot Hits، علّق بلانكو مازحًا على فكرة إقامة جولة موسيقية مع خطيبته سيلينا غوميز لدعم ألبومهما المشترك “I Said I Love You First”، قائلًا: "أنا فقط أعدّ الدقائق حتى تنتهي العروض.

.. فكرة الأريكة على المسرح مش بطالة!"، وعن علاقته بسيلينا، كشف بلانكو أن غوميز تخطط لحفل زفاف مختلف في عقلها كل يوم، مضيفًا: "نعيش كل لحظة بيومها".

أما غوميز فقالت: "نحن في مرحلة مميزة ونرغب في مشاركة مشاعرنا مع الجمهور من خلال الموسيقى".

العلاقة بدأت عندما بادرت سيلينا بدعوته للعشاء، وهو ما لم يدرك بلانكو أنه موعد غرامي حتى منتصف اللقاء، ليبدأ بعدها أحد أكثر الثنائيات إثارة للانتباه في الساحة الفنية.