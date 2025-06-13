محمد عبده يُمهّد لعودته الفنية بألبوم صيفي جديد

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة من الترقب، أعلن الفنان السعودي محمد عبده استعداده لطرح ألبوم جديد يحمل عنوان "أحد سأل عني"، وذلك خلال حفله الأخير في مدينة الخبر، من دون تحديد موعد رسمي لطرحه.



الألبوم يأتي بالتزامن مع الموسم الصيفي، ويضم مجموعة من الأغاني الجديدة التي تجمعه بثنائي فني اعتاد التعاون معهما: الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، والملحن الدكتور طلال، تحت إشراف خالد أبو منذر، ومن بين الأغاني التي تم الكشف عنها: "يا صاحبي طالت", "قالت قصيدك ليل", "لليل حارس", "الشفق", إلى جانب الأغنية الرئيسية "أحد سأل عني"، مع توزيع موسيقي متنوع من أسماء معروفة مثل أمير عبد المجيد ووليد فايد وعصام الشرايطي، ويُعد هذا الألبوم بمثابة عودة قوية لمحمد عبده بعد فترة صحية دقيقة، كان قد أعلن خلالها إصابته بمرض السرطان في مايو 2024، ما دفعه إلى التوقف المؤقت عن النشاط الفني، ويُذكر أن آخر ألبوماته صدر في تشرين الثاني الماضي، وضم سبع أغانٍ جميعها من ألحان طلال، ما يرسّخ استمرارية التعاون بينهما في مشروعه الجديد.

