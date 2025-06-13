بعد تعرضها لوعكة صحية .. أنغام توجه رسالة لملك أحمد زاهر

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ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كشفت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر، عن تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى، وجهت الفنانة المصرية أنغام، رسالة لها حيث كتبت على خاصية الحالة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"حبيبتي ملك سلامتك ألف سلامة ربنا يطمنا عليكي يارب الشفا من عندك".
وكانت قد شاركت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر الجمهور، صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، كشفت من خلالها دخولها إلى المستشفى، وتعرضها لأزمة صحية. وكتبت ملك تعليقاً: "أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار. بقالي أيام تعبانة وحياتي مش وردي وفيها الحلو والوحش، بس حبيت أشارك إن الفترة الأخيرة حسيت كأن الدنيا كلها ماشية غريبة ومقفولة، وكلها ضغط نفسي بشكل كبير، وده خلاني حاسة إني مش قادرة أستحمل زي قبل كده، وبقيت بحاول أهرب من الناس والمواقف. أنا محتاجة دعواتكم من القلب. الهدف من الستوري دي مش إنكو تحسوا إني ضعيفة، لأن الحمد لله أنا كويسة وإن شاء الله اللي عندي ده بس دور وهيروح، بس حبيت أشارك علشان اللي بيحسوا زيي يعرفوا إنهم مش لوحدهم، وإن في ناس بتحس كده وبتعدي".
ثم كشفت ملك أنها لم تتحضن بعد وكتبت : "اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتعافيني، وتمسح عني كل ألم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفِ جسدي من كل ضعف، وقلبي من كل هم، وعقلي من كل قلق، واملأني يقينًا أن ما عندك خيرٌ مما فقدت".
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