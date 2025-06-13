أحمد السقا يكشف أصعب لحظة في حياته.. وهذا موقفه من الزواج الثاني

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد السقا عن تفاصيل شخصية ومهنية مؤثرة في مسيرته، أبرزها تعرّضه لإصابة خطيرة أفقدته البصر مؤقتاً في عينه اليمنى، خلال تصوير فيلم "الجزيرة" عام 2007 في مدينة الأقصر، وقال السقا: "أُصيبت عيني أثناء التصوير وفقدت الرؤية فيها لمدة سنة و8 شهور، وكان من فضل ربنا إن البصر رجع… الشقي عمره طويل"، كما تطرق السقا إلى أصعب لحظة عاشها، وهي وفاة صديقه الفنان سليمان عيد، قائلاً: "كنت دائمًا أشارك في دفن الأصدقاء، لكن سليمان كان أخي… ما قدرتش، فسألتهم: هو حد بيقدر يدفن نفسه؟ كنا مع بعض 26 سنة ما افترقناش"، وعن حياته الخاصة، أشار السقا إلى أنه لا يفكر في الزواج مجدداً بعد انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، موضحاً أن أولاده هم أولويته في هذه المرحلة.

واختتم قائلاً: "أنا لسه طازة، ومش بفكر في الارتباط حالياً".

ومانت تلك التصريحات خلال حلوله ضيفاً على برنامج "تفاعلكم" عبر قناة "العربية" .