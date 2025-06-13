شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام صفي الدين تطمئن الجمهور على خالتها: إلهام شاهين بخير والحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

طمأنت إلهام صفي الدين ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين الجمهور على خالتها، حيث قالت لـ"الخليج 365" إنها بخير والحمد لله وبصحبتها الإعلامية هالة سرحان في العراق وهما بخير.

وكان تعذر رجوع إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شاركت إلهام شاهين في المهرجان الدولى للمرأة الإعلامية فى دورته الرابعة عشرة.

كما شاركت في ندوة عن مشاكل الإعلام فى نقل مايحدث فى مناطق النزاع و الحروب وشهيدات الإعلام أطوار بهجت وشيرين أبو عاقلة.

وكانت ظهرت الفنانة إلهام شاهين ضيفة شرف مسلسل حسبة عمرى بطولة النجمة روجينا، والذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 على قناة DMC وWatch it الرقمية.

يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.