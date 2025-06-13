شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع بعد فوز فيلمها "هابي بيرث داي" بـ3 جوائز دولية: فخورة كوني جزءا منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة بفوز فيلمها "هابي بيرث داي" بثلاث جوائز دولية في مهرجان ترابيكا، حيث نشرت خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: اللهم لك الحمد فوز فيلم هابي برثداي بـ3 جوائز دولية في مهرجان ترايبكا، أحسن فيلم وأحسن سيناريو، أحسن مخرجة.

وقالت: فخورة إن ده أول فيلم مصري يفوز بكل الجوائز دي في تريبيكا، وفخورة أني كنت جزءا من فيلم مخرجته شديدة الإنسانية والموهبة والرقي (سارة جوهر) فخوره بكاتب سيناريو شديد الرقة والاتقان والجمال (محمد دياب وسارة جوهر) بحبكوا جدًا.

وتابعت: فخورة بمنتج واعي أحمد دسوقي وطبعًا أحمد بدوي وجيمي فوكس، فخورة بكل عناصر الفيلم وأولهم النجمة الجميلة نيللي كريم وشريف سلامة وحنان يوسف، والطفلة المبهرة ضحي والطفلة الجميلة خديجة، وطبعًا مدير التصوير المميز سيف الدين والموسيقي الخطيرة مينا والمونتاج وكل من شارك في الفيلم.

وقد نال الفيلم إعجاب نجم هوليوود الحائز على جائزة الأوسكار جيمى فوكس، حيث أعلن عن انضمامه رسميًا إلى فريق إنتاج العمل، وذلك بعد توقيع اتفاق شراكة مع المنتج المصري أحمد دسوقى والمنتج أحمد بدوى.

ويعد هذا الفيلم من أبرز الأعمال العربية المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان والفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

وفي بيان له، أعرب المخرج محمد دياب عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكداً أن إعجاب جيمي فوكس بسيناريو الفيلم منذ نسخته الأولى، وحرصه على المشاركة في إنتاجه، يعد شهادة مهمة في مسيرة العمل، كما أشار إلى دعم الشركة المنتجة للفيلم خلال عرضه العالمي الأول في تريبيكا.

ويعد "Happy Birthday" أول فيلم عربي يشارك أحد نجوم هوليوود في إنتاجه بشكل مباشر، ويعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا، والذي يترأسه النجم روبرت دي نيرو.