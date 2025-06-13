شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى وتكريم أحمد حلمي والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ويتم الاحتفال بالنجم أحمد حلمي، ضمن فعاليات دورته السادسة، ويأتي هذا التكريم تقديرًا للمسيرة الفنية المتميزة للفنان أحمد حلمي، الذي كان له حضور لافت في مجالات السينما والتليفزيون والمسرح، رغم انطلاقته المهنية في مجالات بعيدة عن التمثيل إذ بدأ مهندسا للديكور، ثم مخرجا لبرامج الأطفال، فمذيعا في برنامج "دربكة" ثم "لعب عيال" عام 1998.

ويشهد المهرجان حضورًا مصريًا مميزًا، من خلال مشاركة الفنان باسم سمرة في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، إلى جانب المخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي والممثلة المغربية نسرين الراضي والناقدة التونسية هندة حوالة، في الوقت الذي يرأس اللجنة المخرج المغربي نبيل عيوش.

كما تمثل مصر أيضا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة من خلال الممثلة شيري عادل، إلى جانب المخرجة الأردنية دارين سلام فيما يرأس اللجنة المخرج والكاتب المغربي هشام العسري.