فنانة شهيرة ترفض العمل مع ويجز وتثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة أسماء جلال حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان اعتذارها عن المشاركة في أول تجربة بطولة سينمائية للمغنّي الشهير ويجز، خاصة في ظل الشائعات التي كانت قد ربطت بينهما عاطفيًا خلال الفترة الماضية.

وأفادت بعض المصادر أن الشركة المنتجة للفيلم حاولت طوال الأسابيع الماضية إقناع أسماء جلال بالعدول عن قرارها، إلا أنها تمسكت بموقفها ورفضت العودة إلى العمل، مبرّرةً ذلك بانشغالها بمشاريع فنية أخرى قائمة، وهو ما دفع الشركة إلى التعاقد رسميًا مع الفنانة هدى المفتي لبطولة الفيلم بدلاً منها.

في المقابل، بدأ ويجز التحضيرات الأولى للفيلم الذي كان يحمل عنوان “وتر حساس” في مراحله الأولى، قبل أن يُقرر فريق العمل تغييره لاحقًا، من دون الإعلان حتى الآن عن الاسم البديل، فيما من المقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

الفيلم من تأليف وإخراج علي العربي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي، وسيتم تصويره بين مصر وعدد من المواقع الدولية، في عمل يُنتظر أن يشكّل نقلة نوعية في مسيرة ويجز الفنية من الغناء إلى عالم التمثيل السينمائي.