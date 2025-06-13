محمد حماقي يتصدّر الترند بعد سرقة عالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت أغنية “بقت عادة” للنجم المصري محمد حماقي، لاتهامات بسرقة لحنها من قِبل أربعة من نجوم الأغنية الإسبانية، حيث كشف عدد من محبّي حماقي في دول مختلفة عن وجود تشابه واضح يصل حدّ التطابق بين لحن الأغنية الأصلية وأغنية إسبانية حديثة تم إطلاقها على قناة مطرب الراب العالمي Original Elia منذ نحو شهر، مرفقة بفيديو كليب.

وتداول عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مقارنة بين الأغنيتين، تُظهر النسخ شبه الكامل للحن والأداء الغنائي، ما أثار موجة استنكار في صفوف جمهور حماقي، لا سيما أن الأغنية تُعدّ من أبرز أعماله، وحققت نجاحاً كبيراً عند صدورها قبل 19 عامًا، من ألحان عمرو مصطفى، وضمن ألبوم “خلص الكلام”.

ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من الفنان محمد حماقي أو فريقه القانوني حتى الآن، فإن القضية لاقت اهتماماً إعلامياً واسعاً، وسط مطالب بمحاسبة المتورطين في التعدي على الحقوق الفنية.

في سياق آخر، أحيا حماقي مؤخرًا واحداً من أضخم حفلات عيد الأضحى في إحدى القرى السياحية بمدينة المنصورة الجديدة، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل كبير من محبيه.

ويستعد النجم المصري للمشاركة في “مهرجان موازين” العالمي، حيث من المقرر أن يحيي حفلاً غنائيًا في 21 حزيران (يونيو) الجاري، ضمن جدول أبرز نجوم الغناء العربي والعالمي.

كما يواصل حماقي التحضير لألبومه الجديد المنتظر، من خلال عقد جلسات عمل مكثّفة مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي، وسط ترقّب كبير من جمهوره.