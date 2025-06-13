أحمد السقا يرفض الزواج مجددًا: “أنا هدفن نفسي!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ النجم المصري أحمد السقا ضيفًا على برنامج “تفاعلكم” عبر قناة “العربية”، حيث تحدث بصراحة عن تفاصيل حياته الشخصية بعد انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، موضحًا موقفه من فكرة الزواج مرة أخرى، وكاشفًا عن أكثر اللحظات التي أثّرت فيه على المستوى الإنساني.

ورداً على سؤال حول إمكانية زواجه مجددًا، قال السقا: “دلوقتي لأ، أنا لسه طازة، معرفش.. الله أعلم، وأنا عندي عيالي أهم حاجة.”

وفي حديثه عن أصعب موقف مرّ به، تطرق السقا إلى وفاة صديق عمره الفنان سليمان عيد، مشيرًا إلى أنه لم يستطع المشاركة في دفنه، لأنه شعر وكأنه يدفن جزءًا من نفسه، وقال بتأثر: “الوحيد اللي مقدرتش أدفنه سليمان عيد، والكل استغرب، قلتلهم هدفن نفسي؟! ده أخويا، 26 سنة مسبناش بعض يوم واحد.”

وأوضح السقا أنه تعلّم طقوس دفن الموتى من جدّه عندما كان طالباً في المرحلة الإعدادية، مؤكداً أن الموت ليس شرًا كما يُعتقد، بل هو الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة.

وعند سؤاله عمّا إذا كان قد أوصى أحدًا بدفنه، أجاب مازحًا: “أعتقد لما أموت، معروف عني الجدعنة، فأنا هدفن نفسي.”

حديث السقا الصادق والعفوي لاقى تفاعلاً واسعًا من الجمهور، خاصة في ما يتعلق بعلاقته القوية مع الراحل سليمان عيد، وبتعليقاته الصريحة حول مشاعره بعد الانفصال، وسط إشادة بصراحته وإنسانيته العالية.