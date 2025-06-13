أحلام تُشعل “إكس” بسؤال مفاجئ.. و”سنغل” في الأفق؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة الإماراتية أحلام تفاعلاً واسعًا عبر منصّة “إكس”، بعدما نشرت تغريدة مفاجئة وجهت فيها سؤالًا مباشراً لجمهورها حول رغبتهم في إصدار أغنية منفردة جديدة، حيث كتبت: “أقول لكم شي؟ تبون سنغل؟! والا!”

ولاقت التغريدة انتشارًا لافتًا، حيث تجاوزت 221 ألف مشاهدة في وقتٍ قصير، إلى جانب أكثر من 500 إعجاب ومئات الردود التي عبّرت عن حماس المتابعين، مطالبين الفنانة الخليجية بالإسراع في طرح عمل جديد.

ويأتي هذا التفاعل بعد أشهر من إصدار أحلام الجزء الأوّل لألبومها الأخير “العناق الأخير” في كانون الثاني (يناير) الماضي، والذي ضمّ 12 أغنية حققت جميعها انتشاراً لافتاً وملايين المشاهدات.

وكانت أحلام قد وصفت الألبوم عبر حساباتها الرسمية بأنه “جوهرة فنية من أعماق فننا الخليجي الأصيل الذي هو كما الذهب لا يتغير”، مؤكدةً أنها أشرفت على كل تفاصيله بنفسها، من اختيار الأغاني حتى الإنتاج والتنفيذ.

واختتمت أحلام رسالتها في حينه بالقول: “أحلام اليوم ليست أحلام الماضي، كبُرت وتغيّرت وأصبحت تحمل اسمها ليبلغ عنان السماء. أتمنى أن أكون في هذا الألبوم جزءاً من تاريخ توثيق وتأصيل الفن الخليجي بوجه عام، والفن السعودي بوجه خاص.”

ويترقّب جمهور أحلام بفارغ الصبر أي إعلان رسمي عن عمل منفرد جديد، لا سيما بعد هذا التلميح المباشر عبر “إكس”.