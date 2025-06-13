ابنة عمرو دياب تكشف هوية حبيبها.. راقص عالمي في الباتشاتا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت نور عمرو دياب، ابنة النجم المصري عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، عن دخولها في قصة حب مع الراقص المحترف ياسين رشدي، أحد أبرز نجوم رقصة الباتشاتا، وذلك من خلال منشور مؤثر شاركته عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”.

ونشرت نور مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع ياسين، وأرفقته برسالة طويلة عبّرت فيها عن مشاعرها تجاهه، مؤكدة أنه يلعب دورًا كبيرًا في حياتها، وكتبت: “استغرقتُ بعض الوقت لأستوعب الرسالة الجميلة للغاية التي كتبتها لي في عيد ميلادي يا ياسين، ولكن الحقيقة أنك أنت النعمة الحقيقية هنا… أولئك المحظوظون بمعرفتك يمكنهم بكل ثقة أن يقولوا إنك شخص حكيم، رائع، مذهل، مجتهد، موهوب، طيب ومحب.”

وأضافت نور في رسالتها أنها فخورة بالتعرّف إليه، وأن علاقتهما تعزّزت هذا العام من خلال رحلة فنية مشتركة في عالم الرقص، قائلة: “بدأت معك رحلة رقص، وبنينا معاً شيئاً مميزاً واستثنائياً. شكراً لك على حبك، ووجودك، ولجعل عيد ميلادي ذكرى لا تُنسى.”

كما وصفت إهداءه لها أغنيته الخاصة في هذه المناسبة بأنه “أجمل هدية” ولفتة مؤثرة لن تنساها، مشيرةً إلى أن تلك اللحظة حملت لها الكثير من المشاعر الجميلة.

وجاءت كلماتها كردّ مباشر على رسالة تهنئة نشرها ياسين بمناسبة عيد ميلادها، كتب فيها: “كل يوم معكِ هو شيء أشكرك عليه، ولكن اليوم مميز للغاية لأنه يتعلق بك، بقلبك، بنورك، وبكل شيء يجعلك كما أنت… أنتِ جميلة من الداخل والخارج، لطيفة للغاية، ناعمة، ومليئة بهذا السحر اللطيف النادر، فقط النفوس الحقيقية والنقية.”

وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً مع الإعلان العلني الأول عن العلاقة بين نور وياسين، والتي تمزج بين الفن والمشاعر الشخصية في إطار إنساني وعاطفي.