الذكرى العاشرة.. صور خاصة من زفاف الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا تُنشر لأول مرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الأمير كارل فيليب وزوجته الأميرة صوفيا، دوق ودوقة فارملاند، بذكرى مرور عشر سنوات على زواجهما، من خلال نشر مقطع فيديو مؤثّر عبر “إنستغرام”، يضم صورًا حصرية تُعرض للمرة الأولى، التُقطت بعدسة المصوّرة إريكا جيردمارك في كواليس حفل زفافهما الملكي الذي أُقيم في الكنيسة الملكية داخل القصر الملكي في ستوكهولم.

تضمن الفيديو، الذي أُعدّ على أنغام أغنية “Athair Ar Neamh” للفنانة Enya، لقطات خلابة من الحفل، من بينها لحظات مؤثرة للعروسين، وصور للطُرحة، وتفاصيل تنسيقات الزهور، وصورة بالأبيض والأسود للأمير وهو ينظر لعروسه بشغف، بالإضافة إلى مشاهد من حفل الاستقبال ومجسم مضيء يحمل أول حرفين من اسميهما.

وجاء في تعليق نُشر عبر الحساب الرسمي للعائلة:

“غدًا نحتفل بالذكرى العاشرة لزواجنا. في 13 يونيو 2015، تزوّجنا. نحن ممتنون جدًا للفرح والدفء اللذين رافقانا في ذلك اليوم واستمرّا طوال هذه السنوات. لدينا الآن أربعة أطفال رائعين، وغدًا سنعمد ابنتنا الصغيرة إينيس.”

الزوجان رُزقا بأربعة أطفال:

الأمير ألكسندر (9 سنوات)

(9 سنوات) الأمير غابرييل (7 سنوات)

(7 سنوات) الأمير جوليان (4 سنوات)

(4 سنوات) والأميرة إينيس، التي وُلدت في 7 فبراير من هذا العام

وبمناسبة الذكرى العاشرة، من المقرر أن يتم تعميد الأميرة إينيس في 13 يونيو، التاريخ نفسه الذي تم فيه زواج كارل فيليب وصوفيا. وقد كشف القصر الملكي عن أسماء العرّابين، ومن بينهم وريثة العرش الأميرة إستيل، ابنة الأميرة فيكتوريا وولي العهد الأمير دانيال، والتي يُعدّ الأمير كارل فيليب أحد عرّابيها أيضًا.

يُذكر أن كارل فيليب هو ابن الملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا. أما الأميرة صوفيا، فكانت تُعرف سابقًا باسم صوفيا هيلكفيست، وسبق أن كانت نجمة تلفزيون الواقع ومدرّبة يوغا، قبل أن تتعرّف على الأمير عام 2009 خلال غداء جمعهما بأصدقاء مشتركين. وقد وصفت لقائهما الأول في مقابلة عام 2015 بأنه كان “حبًا من النظرة الأولى”.