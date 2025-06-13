رزان جمال تُصدر كتابًا للأطفال بعنوان “لولو وبلو”.. حكاية عن الصداقة وتقبّل الاختلافات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الممثلة اللبنانية الشهيرة رزان جمال أولى تجاربها في عالم كتب الأطفال من خلال قصة مصوّرة تحمل عنوان “لولو وبلو”، تروي حكاية مؤثرة عن الصداقة، التعاطف، وتقبّل الآخر، موجّهة لجميع الأعمار برسالة إنسانية عميقة.

يسرد الكتاب قصة لولو، شبلة نباتية تعاني من الوحدة وسوء الفهم في السافانا، إلى أن تلتقي بسمكة ودودة تُدعى بلو. ورغم اختلافاتهما الجذرية، تنشأ بينهما علاقة صداقة استثنائية تكشف للقارئ أن التفاهم والتقبل قادران على تجاوز كل الحواجز.

تتميّز القصة برسوم توضيحية نابضة بالحياة بريشة الفنانة اللبنانية ساشا حداد، إلى جانب سرد مشوّق يشجّع الصغار والكبار على احتضان قيم اللطف، التعاطف، والقبول، مع تسليط الضوء على الجمال الكامن في التنوع.

وعلّقت رزان جمال على إصدار الكتاب قائلة: “يحتفي هذا الكتاب بفكرة أن الصداقة يمكن أن تزدهر في أكثر الأماكن غير المتوقعة. فقط عندما تتقبل ذاتك الحقيقية، يمكنك إيجاد أكثر الروابط المثمرة.”

الكتاب متاح باللغتين العربية والإنكليزية، ويمكن شراؤه في لبنان من خلال “مكتبة أنطوان” و**”فيرجن ميغاستور”، وفي الإمارات عبر “فيرجن ميغاستور” و”بوك ورم”**، وفي مصر لدى “مكتبة ديوان”، إضافة إلى توفره عبر الإنترنت على amazon.ae.