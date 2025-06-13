مسلم وزوجته يدخلان المستشفى بعد أيام من زواجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام قليلة من إعلان زواجهما الذي أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بسبب الخلاف السابق بين العروس يارا محمد وإحدى البلوغرات الشهيرات، عاد الثنائي إلى واجهة الحدث، لكن هذه المرة بسبب وعكة صحية مزدوجة.

فقد أعلن مطرب المهرجانات مسلم عن نقل زوجته يارا محمد إلى المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، ناشرًا عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابه في “إنستغرام” صورة لها على سرير المستشفى، وعلّق قائلاً: “ربّنا يشيل عنك ويشفيكي ويبعد عنك عين أي حد وحش مش حابب لينا الخير.”

لكن ساعات قليلة فقط مرّت، حتى فوجئ المتابعون بإعلان يارا نفسها عن تدهور الحالة الصحية لزوجها مسلم، مشيرة إلى نقله هو الآخر إلى المستشفى، في تبادل لافت للأدوار.

ونشرت يارا رسالة مؤثرة عبر “ستوري” حسابها، جاء فيها: “لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا بالليل وهو يتعب، أصحى ألاقيه بالشكل ده… لا اعتراض على قضاء ربّنا، بس والله إحنا تعبنا، ادعوا لمسلم عشان تعبان أوي، وقلبي وجعني عليه… إحنا ما لناش غير بعض، وإحنا الاتنين تعبنا جداً.”

وأضافت في مناشدتها: “يُقال إن دعاء أربعين شخصاً غريباً لقضاء الحاجة مستجاب، فأرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل وفك الكرب.”

وقد انهالت دعوات الجمهور عبر منصّات التواصل الاجتماعي، متمنين للثنائي الشاب الشفاء العاجل، وسط تساؤلات حول أسباب الوعكتين المتتاليتين بعد وقت قصير من الزواج.