ابنة أحمد زاهر تطلب الدعاء بعد تدهور حالتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن تعرّضها لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، مؤكدةً أن حالتها لا تزال غير مستقرة، وسط عجز الطاقم الطبي حتى الآن عن تشخيص طبيعة الأزمة الصحية التي تمرّ بها، ما دفعها إلى طلب الدعاء من جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

ونشرت ملك عبر خاصية القصص المصوّرة دعاءً مؤثراً قالت فيه: “اللّهم ربّ الناس، أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً… اللّهم اشفِ جسدي من كل ضعف، وقلبي من كل همّ، وعقلي من كل قلق، واملأني يقيناً أن ما عندك خير مما فقدت.”

كما أتبعت الدعاء بآية وتضرّع آخر جاء فيه: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم… وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.”

وفي منشور سابق، تحدثت ملك بصدق عن معاناتها النفسية خلال الفترة الأخيرة، قائلة: “أنا عمري ما كنت بنزّل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار… لكن حبّيت أشارك إن الفترة الأخيرة حسيت كأن الدنيا كلها ماشية غريبة ومقفولة، وكلها ضغط نفسي بشكل كبير، وده خلاّني حاسة إني مش قادرة أستحمل زي قبل كده، وبقيت بحاول أهرب من الناس والمواقف.”

وتفاعل عدد كبير من المتابعين والفنانين مع رسائلها، معبّرين عن تضامنهم وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.