عندما تُهدّد الغيرة الحبّ… سكارليت جوهانسون تفتح قلبها

رسّخت سكارليت جوهانسون مكانتها كواحدة من أشهر الممثّلات في عالم هوليوود. لذلك، بالإضافة إلى حياتها المهنيّة وجميع مشاريعها، يهتم المجتمع بحياتها العاطفيّة.

حتّى الآن، شاركت الممثّلة لحظات مع زميليها الممثّل رايان رينولدز (٢٠٠٨-٢٠١١) ورومان دورياك (٢٠١٤-٢٠١٧). ومنذ عام ٢٠٢٠، تزوّجت من الممثّل الكوميديّ كولين جوست، وأنجبت منه طفلَين.

وفي هذا السّياق، أكّدت بطلة فيلم ” Jurassic World Rebirth” أنّه من الضّروري بالنّسبة لها أن يكون شريك حياتها مخلصًا لهدفها نفسه، وخاصّةً في مهنة مثل عالم التّمثيل. في الواقع، من بين شركائها السّابقين، الوحيد الّذي لا علاقة له بالصناعة هو رومان دورياك الّذي تأثّر انفصاله بهذا الجانب تحديدًا.

“لقد كانت لي علاقات جادة مع أشخاص من خارج الصناعة، ومن خلال ذلك، أدركت أنّ أحد التّحدّيات كان عدم معرفتهم بما أحتاجه لأداء عملي”، هكذا بدأت في مقابلة حديثة مع مجلّة Interview.

عادةً ما تثير المشاهد الّتي يتِمّ التّدرّب عليها في التّصوير والوقت الّذي يمكن أن يقضيه الممثّل بعيدًا عن بيئته العائليّة “الغيرة”. لذلك، من الأرجح أن يفهم الشّخص الملتزم بالشيء نفسه هذا الوضع. قالت: “الممثّلون، بطبيعتهم، يتمتّعون بحريّة كبيرة ويبنون علاقات حميمة للغاية مع زملائهم في العمل”، مُلمّحةً إلى أنّ العالم مغلقٌ للغاية.

وقالت سكارليت جوهانسون: “يمكن أن يكونوا مخلصين لشريكهم وملتزمين للغاية في جميع أنواع العلاقات، وأعتقد أنّ الحدود قد تكون غير واضحة بالنّسبة إلى بعضهم”. تجدر الإشارة إلى أنّها تعيش حاليًّا واحدة من أفضل لحظات حياتها على الصّعيدَين المهنيّ والشّخصيّ إلى جانب زوجها كولين جوست.