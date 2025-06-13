خاتم وخيل وحبّ… دوا ليبا تعلن خطوبتها في لحظة حالمة

أكدت المغنّية البريطانيّة دوا ليبا، البالغة من العمر تسعة وعشرين عامًا، خطوبتها رسميًّا من الممثّل كالوم تيرنر، البالغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا، وذلك خلال مقابلة حديثة مع مجلّة “فوغ” البريطانيّة.

وأعلنت ليبا الخبر خلال عشاء جمعها بمراسل المجلّة، قائلة: “نعم، نحن مخطوبان. إنّه أمر مثير للغاية”.

وكشفت أنّ خاتم الخطوبة صُمّم خصّيصًا بعد أن استشار تيرنر شقيقتها وأصدقاءها المقرّبين، مضيفة: “أنا مهووسة به، إنّه يناسبني تمامًا. من الرّائع أن تعرف أنّ الشّخص الّذي ستقضي معه حياتك يعرفك جيّدًا”.

وأكدت ليبا أنّ الثّنائي يستمتع حاليًّا بفترة الخطوبة ولم يبدأ بعد التّخطيط لحفل الزّفاف، مشيرةً: “أرغب في إنهاء جولتي، وأن يُنهي كالوم آخر مشاريعه، لذا نحن نستمتع بهذه المرحلة”. وتابعت: “لم أكن يومًا ممّن يفكّرون كثيرًا في حفلات الزّفاف أو نوع العروس الّتي سأكونها. وفجأة قلت: يا إلهي، ماذا سأرتدي؟”

واختتمت حديثها بقولها: “قرار أن نكبر معًا، ونعيش حياة مشتركة، وأن نصبح – لا أعلم – أفضل صديقَين إلى الأبد، هو شعور مميّز حقًّا”.

وكانت الشّائعات حول علاقتهما قد بدأت في يناير ٢٠٢٤، حين شوهد الثّنائي معًا لأوّل مرّة خلال حفل ما بعد عرض مسلسل “Masters of the Air” في لندن، حيث التُقطت لهما صور وهما يرقصان ببطء معًا.

ومنذ ذلك الحين، حرص الثّنائي على إبقاء علاقته بعيدة عن الأضواء، رغم ظهوره في عدّة مناسبات عامّة، كحفلات العشاء والفعاليّات الفنّيّة.

وفي يوليو ٢٠٢٤، أعلنا علاقتهما رسميًّا عبر “إنستغرام”، حين نشرت ليبا صورتَين مع تيرنر داخل عربة خيل خلال مهرجان “غلاستونبري”، إذ شاركت بالغناء.

أظهرت إحدى الصّور تيرنر وهو يُقبّل رأس ليبا بينما يحيطها بذراعه، فيما ظهر الثّنائي في الأخرى وهما يتبادلان الحديث مستلقيَين على الأرض.