شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يتحدث عن إمكانية زواجه للمرة الثانية بعد انفصاله عن مها الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد السقا للمرة الأولى عن إمكانية زواجه في الفترة المقبلة بعد انفصاله عن زوجته قائلاً في تصريحات تليفزيونية ردًا على هذا السؤال: "مش عارف أنا لسه طازه بس أكيد مش دلوقتي".

وأضاف: "عندي 3 هم أهم حاجة في حياتي ده اللى أعرفه دلوقتى وهم أبنائي اللى ما عنديش أهم منهم على الإطلاق".

هذا وسبق أن شارك الفنان أحمد السقا جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع فيس بوك بالبوستر الرسمي لفيلم "أحمد وأحمد" وعلق عليه بكتابة : استنوا فيلم احمد و احمد بطولة احمد و احمد يوم ٢ يوليو ان شاء الله فى جميع دور العرض توكلنا على الله".

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال، ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، يشهد عرض فيلمى "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبرى واياد نصار وأحمد غزى وعصام السقا وإخراج بيتر ميمى، و"ريستارت" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد ومحمد ثروت وباسم سمرة وإخراج سارة وفيق، اضافة إلى استمرار عرض فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقى من عيد الفطر.