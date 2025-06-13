شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حسن الأسمر يكشف تفاصيل دويتو مع والده الراحل بعنوان "أغلى من عينيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم هاني حسن الأسمر عن سعادته بأغنية "أغلى من عينيا" المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتجمعه بالراحل والده نجم الأغنية الشعبية حسن الأسمر الذى سجلها قبل وفاته .



وقال هاني الأسمر في تصريحات خاصة لليوم السابع هي أغنية عزيزة جدًا على قلبي، لأنها تجمعني بصوت والدي النجم الراحل حسن الأسمر رحمه الله في دويتو غنائي يعد الثانى بيننا بعد نجاح أغنية "صياد"، حتى وإن فرّقتنا السنوات.



وأضاف "أغلى من عينيّا" ليست مجرد أغنية، بل رسالة حب وامتنان لوالدي، الذي علّمني معنى الفن والاحساس، وغرس في داخلي عشق الغناء الشعبي، استعنت في هذا العمل بمقاطع بصوته، وأعدنا توزيعها بشكل عصري يليق بجمهور اليوم، دون أن نفقد أصالة وروح الأغاني التي أحبها الناس من حسن الأسمر.



وأشار هذا العمل يمثل حلمًا قديمًا تحقق، وأتمنى أن يلامس قلوب الجمهور، كما لامس قلبي أثناء تنفيذه، وأهديه لكل من أحب صوت حسن الأسمر، ولكل ابن يتمنى أن يقول لوالده: "إنت أغلى من عينيّا".



حسن الاسمر ونجله هانى

الأغنية تم تسجيلها بصوت حسن الأسمر قبل وفاته، لكنها لم تُطرح وقتها، لتبقى حبيسة الأدراج حتى قرر نجله هاني إعادة إحيائها وإكمالها وتقديمها كتحية فنية لروح والده، وكهدية لجمهوره الذى لا يزال يتذكر صوته المميز وأغانيه الخالدة.

وقرر نجله هاني إعادة توزيع الأغنية وإضافة صوته إليها، لتخرج في صورة دويتو يجمعه بوالده، في لحظة استثنائية تحمل مشاعر من الحنين.

وتحمل "أغلى من عينيّا" العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الكلمات التي تمس القلوب، أو الألحان التي تمزج بين الطابع الشعبي الأصيل والروح المعاصرة، كما يشهد الكليب المصاحب للأغنية لقطات لـ الراحل حسن الأسمر عن طريق الذكاء الاصطناعي، تظهر فيها ملامح العلاقة بين الأب والابن.



"أغلى من عينيا" تحمل رسالة حب ووفاء، ويظهر فيها تفاعل صوت الأب الراحل مع ابنه بطريقة مؤثرة، تمزج بين النوستالجيا والحداثة، ما يجعل منها تجربة سمعية وعاطفية متميزة.



ومن المنتظر طرح الأغنية رسميًا خلال الأيام المقبلة عبر موقع يوتيوب، وسط ترقب كبير من عشاق الأغنية الشعبية المصرية، الذين يرون في هذه المفاجأة امتدادًا لتراث حسن الأسمر الفني، وصلة وصل بين جيلين من نفس العائلة.



أغنية "أغلى من عينيا" من كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامى وتوزيع ياسر ماجد ومهندس صوت مصطفى رؤوف وإنتاج محمد العشري .