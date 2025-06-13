أسما شريف منير ترد بقوة على منتقدي زواجها الثالث

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية أسما شريف منير، لانتقادات بعد زواجها للمرة الثالثة، وأيضًا انتقادات تبريرها للزواج مؤكدة أنها لم تبرر زواجها وإنما شاركت رحلتها الشخصية.



وقالت أسما عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، ردا على إحدى المتابعات: "شكرا على رأيك، رغم الأسلوب غير اللائق فيه، بس خليني أوضحلك كام حاجة يمكن تفيدك وتخفف شوية من الحدة اللي جواكي".

وأضافت: "الجواز مش ميثاق غليظ بس الجواز كمان سكينة ومودة ورحمة، ولو ما توفرتش الحاجات دي بيبقى من الحكمة إن الإنسان يعيد اختياراته مش يتمادى في غلط المجرد يرضي الناس".

وتابعت: "أنا ما بررتش إني اتجوزت أنا شاركت رحلة شخصية يمكن واحدة تانية تستمد منها أمل أو تتعلم منها حاجة مش معنى إنك انتي أو غيرك مش شايفين ده مهم، يبقى مش مهم".

وأكملت حديثها قائلة: "احترامك للستات اللي ربوا ولادهم لوحدهم شيء يحترم، بس استخدامك لتضحياتهم علشان تهيني واحدة تانية اختارت إنها تكمل حياتها بالجواز ده تناقض وقلة عدل كل ست حرة تختار بطريقتها".

وتابعت: "فكرتك عن الأدب والاحترام مرتبطة بالصمت والكيت، لكن الحقيقة إن الأدب الحقيقي هو إننا نتكلم من غير ما نجرح، نحترم اختيارات بعض حتى لو مختلفة، وتبطل نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية.

وأضافت: "أنا ما طلبتش من حضرتك تتابعيني ولا تشوفي حاجات أسفل زي ما قلتي، بس واضح إنك شفتي وفضلتي تتابعي فالسؤال هنا: هو أنا فعلًا اللي مستفزة ولا فيكي حاجة بتتواجه فجأة قدامي؟".

واختتمت حديثها قائلة: "وأخيرا، لو فعلاً عايزة تربي ولادك على الصح، فاعملي كدة بالفعل مش بالكلام، لأن التربية تبدأ باحترام الآخرين مش بهدمهم".