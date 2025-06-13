إنجي المقدم : لست سعيدة بما قمت به لأنحف

ميرنا وليد - بيروت - خلال تواجد الممثلة المصرية إنجي المقدم في النسخة الثالثة من ملتقى قوتها تحت شعار "Empower Her" والتي تقيمها منصة girls' space والتي تُعنى بدعم المرأة، كان لموقعنا لقاء خاص معها تطرقت فيه إلى عدة مواضيع.



إنجي تحدثت عن دعمها للمرأة، وأيضاً عن تحقيقها النجاح في عملين في شهر رمضان المبارك وهما "كامل العدد" و"سيد الناس".

وكشفت إنجي عن ردة فعلها تجاه الإنتقادات، وتطرقت إلى موضوع خسارة الوزن، كما ذكرت إذا كانت تحضر حالياً لأعمال جديدة أم لا.

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