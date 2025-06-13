ميرنا وليد - بيروت - أكدت النجمة العالمية دوا ليبا، من خلال تصريحات صحفية خبر خطوبتها رسمياً على الممثل البريطاني كالوم تيرنر.

وقالت ددوا ليبا في إعلان خبر خطوبتها: "نعم، نحن مخطوبان. إنه أمر مثير للغاية"، وأضافت: "أنا مهووسة به. إنه يُشبهني تمامًا. من الجميل أن تعرف أن الشخص الذي ستقضي معه بقية حياتك يعرفك جيدًا".

وتابعت متحدثة عن خاتم خطوبتها قالت انه صُمم خصيصًا ليعكس شخصيتها الفريدة، وأشارت إلى أن تيرنر اختاره بعد استشارته لأصدقائها المقربين وشقيقتها.

ولفتت إلى أنهما يستمتعا بوقتهما الجديد قائلة: "أريد إنهاء جولتي وتصوير كالوم، لذلك نحن نستمتع بهذه الفترة. لم أكن يومًا ممن فكروا جديًا في حفل زفاف، أو حلموا بنوع العروس التي سأكونها. فجأةً، تساءلتُ: "ماذا سأرتدي؟".

وأضافت: "قرار أن نكبر معًا، وأن نحيا حياةً، وأن نصبح، لا أعلم، أفضل صديقتين للأبد - إنه شعورٌ مميزٌ حقًا".

كانت هذه تفاصيل خبر دوا ليبا تؤكد خطوبتها بشكل رسمي من كالوم تيرنر.. وخاتم خطوبتها مميزاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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