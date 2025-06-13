تحدٍ ثلاثي ينهي رحلة مشتركَين في برنامج أرض المليون 2

ميرنا وليد - بيروت - يشهد الموسم الثاني من برنامج "أرض المليون" على MBC1 منافسة تصاعدية ملحوظة، مع اشتداد التحديات وانخفاض عدد المشاركين تدريجيًا.

فبعض الفرق تذوق طعم الفوز، بينما تتعثر أخرى بخسائر تُربك صفوفها، كما حصل مع فريق الإنقاذ بعد خروج ماغي وأحمد وجدي، الذي كان يُعتبر العقل المدبر. هذه الخسارة دفعت الفريق لإعادة ترتيب أوراقه لمواصلة الطريق وتجنّب الوقوع فريسة لفريق العرين.

في المقابل، وجد كل من أحمد وجدي وماغي نفسيهما في جحر الثعابين وسط الصحراء، حيث فاجأهما مقدم البرنامج محمد الشهري بعرض فرصة للعودة إلى المنافسة من هذا الموقع الصعب. رغم قلة الموارد، قبلا التحدي، لكن مشاعر اللقاء بينهما وبين كابتن محمد السوالمة كانت مختلفة؛ فرحة عند أحمد، وتوتر لدى ماغي التي سبق أن أنقذته سابقًا من الاستبعاد.

في أرض التحدي، اجتمع المشتركون وسألهم الشهري إن كان أحدهم يرغب بالانسحاب، لكن الجميع أصر على الاستمرار، وكل الأنظار تتجه نحو النهائي. خالد لا يزال المتصدر بـ29 سوارًا. التحدي الجديد تطلب ثلاثة مشتركين وقرارًا واحدًا، فاستقرت ساعة الميدان على الرقم 70، واختير محمد المالكي لاتخاذ القرار، في تحدٍ يتطلب ردود أفعال سريعة.

بينما كان المالكي ينسق مع الفرق، انطلقت مواجهة من نوع خاص في جحر الثعابين بين أحمد، ماغي، ومحمد السوالمة للفوز بسوار المئة ألف. تنافس أحمد وماغي أولًا، وانتهت المواجهة بفوز أحمد وخروج ماغي، ثم خسر أحمد أمام محمد، ليعود الأخير وحده إلى الجحر.

أما في الميدان، فاختار المالكي ثلاثة مشتركين لتحدٍ مصيري هم: حنان، عامر، وأحمد. وقف الثلاثة داخل منصات مخصصة، في انتظار سقوط خمسة أعمدة بأطوال مختلفة، وكان عليهم الإمساك بها قبل أن تلمس الأرض. خسر حنان أولًا، ثم تنافس أحمد وعامر، وخرج أحمد بعد فوز عامر. وهكذا، استمر فقط 8 مشتركين في السباق نحو خط النهاية، ولم يتبقَ سوى تحديين قبل الحلقة الختامية.

وفي تطور جديد، وصل أحمد وحنان إلى جحر الثعابين... فهل يواصلان أم تكون هذه نهاية رحلتهما؟

يُذكر أن البرنامج يُرافقه عرض يومي لحلقات "أرض المليون إكسترا"، التي تسلط الضوء على كواليس وتفاصيل يوميات المشتركين.