ملك أحمد زاهر ترفع نسبة القلق حول حالتها الصحية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة، تحدثت فيها عن حالتها الصحية، وكشفت أنها لم تتحسن بعد.
وكتبت ملك عبر حسابها الخاص: "اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتعافيني، وتمسح عني كل ألم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفِ جسدي من كل ضعف، وقلبي من كل هم، وعقلي من كل قلق، واملأني يقينًا أن ما عندك خيرٌ مما فقدت".
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