دوا ليبا تعلن خطوبتها بشكلٍ رسمي من الممثل البريطاني كالوم تيرنر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 10:28 صباحاً - خطوة جديدة من النجاح والإستقرار اتخذتهما نجمة الغناء دوا ليبا ليس في مسيرتها الموسيقية بل في حياتها الشخصية والعاطفية، حيث أكدت من خلال تصريحات صحفية خبر خطوبتها رسمياً على الممثل البريطاني كالوم تيرنر، البالغ من العمر 35 عامًا.

دوا ليبا تشارك خبر خطوبتها

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في إعلان خبر خطوبتها، قالت دوا ليبا البالغة من العمر 27 عاماً: "نعم، نحن مخطوبان. إنه أمر مثير للغاية"، وأكملت: "أنا مهووسة به. إنه يُشبهني تمامًا. من الجميل أن تعرف أن الشخص الذي ستقضي معه بقية حياتك يعرفك جيدًا". وعن خاتم الخطوبة قالت أن تيرنر اختاره بعد استشارة تيرنر لأصدقائها المقربين وشقيقتها.

هذا ولم يبدأ الثنائي التخطيط لحفل الزفاف بعد، بل يستمتعا بوقتهما الجديد، حيث قالت ليبا: "أريد إنهاء جولتي وتصوير كالوم، لذلك نحن نستمتع بهذه الفترة. لم أكن يومًا ممن فكروا جديًا في حفل زفاف، أو حلموا بنوع العروس التي سأكونها. فجأةً، تساءلتُ: "ماذا سأرتدي؟".

وأضافت: "قرار أن نكبر معًا، وأن نحيا حياةً، وأن نصبح، لا أعلم، أفضل صديقتين للأبد - إنه شعورٌ مميزٌ حقًا".

علاقة دوا ليبا وكالوم تيرنر

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أثارت دوا ليبا وتيرنر شائعات عن علاقتهما العاطفية في يناير 2024 عندما شوهدا معًا لأول مرة في حفل ما بعد عرض مسلسل Masters of Air في لندن. وقد ظهر تيرنر، نجمة المسلسل الدرامي، في فيديو وهو يرقص مع ليبا. ولكن لم يكشفا عن علاقتهما العاطفية على الرغم من أنهما شوهدا معًا في مناسبات مختلفة، بما في ذلك حفلات العشاء والفعاليات الفنية.

وفي يوليو 2024، أعلنا علاقتهما رسميًا على إنستغرام بعد أن نشرت دوا ليبا صورتين جميلتين مع حبيبها في عربة خيل من مهرجان غلاستونبري 2024، حيث غنت، ثم استقبلا العام الجديد سوياً، ونشرت النجمة الحائزة على جائزة غرامي صورة لها في عربة خيل نشرتها المغنية على إنستغرام، وبعدها أثارت المغنية التكهنات بشأن خطوبتها بعد أن شاركت صورة على إنستغرام وهي ترتدي خاتمًا ألماسيًا في إصبع يدها اليسرى.

وكان ظهورهما الرسمي الأول على السجادة الحمراء ليبا وتيرنر في حفل ميت غالا 2025 في مايو.

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