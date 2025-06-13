شكرا لقرائتكم خبر عن نصير شمة يحيى حفلا موسيقيا فى مسرح أوبرا دبى.. اعرف الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار نصير شمة يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الممقبل ، حفلا موسيقيا كبيرا فى مسرح دبى أوبرا، ومن المقرر أن يقدم نصير مجموعة من أشهر أعمالة منها "هلال" و"أحلام عتيقة" و"حرير" و"رحيل القمر" و"نسمات عذبة" و"قبل أن أصلب" و"حب العصافير" و"قصة حب شرقية".

ويعتبر نصير شمة من أشهر العازفين فى الوطن العربى، ولد فى مدينة الكوت بالعراق عام 1963م، وأخذ أول دروسه العزف على العود من أستاذه الأول صاحب حسين الناموس، أنهى دراسته الجامعية فى معهد الدراسات الموسيقية "النغمية" فى بغداد عام 1987، بعدها أصبح تخصصه العزف على العود، حاز سنة تخرجه على جائزة أفضل لحن للأغنية العاطفية بالعراق، وقدم حفله الأول فى ملتقى الموسيقى العربية الأول فى فرنسا مع نخبة من كبار فنانى العراق.

ويدير الفنان نصير شمة حاليا مدرسته بيت العود العربى فى القاهرة بمنزل بيت الهراوى الأثرى فى القاهرة التاريخية، وهو مشروع أنشأه لتأسيس مواصفات عازف العود المنفرد، هذا إضافة لإشرافه على فرع البيت العود العربى الذى افتتحه فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2007، وبيت العود فى قسطنطينة بالجزائر، وبيت العود فى مكتبة الإسكندرية 2011