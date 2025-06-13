شكرا لقرائتكم خبر عن "أفعل شيئاً يا مت" على مسرح نهاد صليحة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية" أفعل شيئاً يامت" عن رواية بنفس الاسم للكاتب عزيز نيسان، وكتاب تصوف " منقذوالآلهة" لنيكوس كازنتاكيس، على مسرح نهاد صليحة، والذي يديره الدكتور محمود صدقي، وذلك اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويتناول نص " أفعل شيئاً يا مت" بشكل رمزي دور الإنسان في إيجاد هدف حقيقي يمنح حياته قيمة ومعنى. من يريد أن يعيش عليه أن ينير حياته بالعلم والابتكار، لا أن يبقى في ظلمات الجهل.

والنص يسلط الضوء على الشاب “مت”، الذي يواجه مأزقًا وجوديًا حيث يتوقف سن النمو لديه ولا يدرك كم تبقى له من الوقت، في محاولاته اليائسة للبقاء، يلجأ إلى سرقة علبة غامضة تعود لجده، مع مرور الأحداث ، يُكشف أن الحل يكمن في “النور” رمز العلم والمعرفة، حيث تتحول الكآبة إلى إلهام، ويتبدد الخوف عندما يدرك الإنسان قوة الإبداع والابتكار في منحه حياة مليئة بالقيمة والأمل.