شكرا لقرائتكم خبر عن علاء قوقة يقدم الورشة الخامسة في التمثيل الاحترافي بمسرح نهاد صليحة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الدكتور علاء قوقة أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الورشة الخامسة في التمثيل الإحترافي، وذلك بمسرح نهاد صليحة برئاسة الدكتور محمود فؤاد صدقي، والتي تقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وستكون الورشة مدتها 60 ساعة، على أن يكون نتاجها عرض مسرحي من طلاب الورشة.

يذكر أن الدكتور علاء قوقة ممثل مسرحي مصري وأستاذ بقسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال التليفزيونية ، تخرّج علاء قوقة من كلية الهندسة ثُم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة الدكتوراه في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006 عن أطروحة له بعنوان «تنمية قدرات التركيز للممثل».

ومن أهم أعماله مسرحية " القاتل الذي أحبني " ، ومسلسل " وسط البلد " ، ومسرحية " الحفيد " ، و مسلسل الحرير المخملي " ، ومسرحية " مسافر ليل " ، و مسلسل " الطاووس " ، ومسلسل " ملوك الجدعنة " ، ومسلسل " كل مانفترق " ، ومسلسل " أبو عمر المصري "، ومسلسل " فوق السحاب " ، ومسرحية " ياما في الجراب ياحاوي " .