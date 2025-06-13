مسرحية "حذاء مثقوب تحت المطر" تشارك في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم

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القاهرة - سامية سيد - تشارك مسرحية" حذاء مثقوب تحت المطر" للمؤلف محمد السوري، والمخرج سامح الحضري، والتابعة لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، بالإسكندرية، بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم في دورته 47، والذي من المقرر إنطلاقه الفترة القادمة.

عرض" حذاء مثقوب تحت المطر" إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، و ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني.

"حذاء مثقوب تحت المطر" أداء ريهام عبد الرازق، أحمد علاء علي، شريف غانم، أماني عفيفي، أحمد نبيل، أحمد عبد الوهاب، أشرف جابر، آلاء سامي، أحمد إبراهيم، بيتر رضا، محمد حسام، أحمد حمدي، محمد تامر، وعمرو عادل.

ديكور وملابس د. أحمد بركات، موسيقى محمد شحاتة، إضاءة جاسر الفرن، فيديو مابينج حسن جمال، مخرج مساعد دينا عبد الغني، مخرج منفذ تامر عبد الوهاب.

وتدور الأحداث حول أسرة بسيطة، الابن هو العائل الوحيد لها، ويعمل في شركة لتسلية الأطفال، في وظيفة شاقة ومُرهقة بدنيا، ويمر الأب بأزمة نفسية حادّة بعدما فقد شركته في حريق مدمر، وتحاول الأم المساهمة في مصاريف المنزل من خلال خياطة الملابس، أما الابنة تعزف الموسيقى، هربا من الواقع، وفي ظل هذا الجو المتوتر، يبدأ الابن في التحول تدريجيا إلى "حشرة"، وذات يوم يزوره صاحب العمل ليحقق معه في واقعة سرقة، لكنه يُفاجأ بأن الموظف الذي جاء ليحاسبه، لم يعد إنسانا.