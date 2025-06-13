اللقطات الأولى من حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش.. أطلت كالأميرات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 04:25 صباحاً - انطلق منذ قليل اليوم الخميس الموافق 12 يونيو؛ حفل زفاف الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي على الفنان واليوتيوبر يوسف حشيش، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين للعروسين. وجاء الأحتفال بالزفاف بعد حوالي أقل من شهر من عقد قرانهما، والذي تم وسط أجواء عائلية دافئة.

اللقطات الأولى من زفاف منة القيعي ويوسف حشيش

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تدوالت عدد من الحسابات عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" منهم حساب منظم حفل الزفاف؛ اللقطات الأولى من حفل زفاف الشاعرةوالفنان، والتي أطلت كالأميرات بفستان أبيض من التل أبرز ملامح جسدها الأنثوية ومزود بذيل طويل ذات أكمام منسدلة من على الأكتاف. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلة على كتفيها بتسريحة الويفي الناعم مع غرة أمامية أنيقة، وتألقت بطقم ماسي رائع، وأطل العريس يوسف حشيش ببدلة رسمية أنيقة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود.

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عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

وكان الثنائيقد احتفلا بعقد قرانهما في 16 مايو الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور المقربين فقط داخل منزل العروس، وجاء إعلانعن عقد قرانها بطريقة فكاهية، حيث نشرت عدد من الصور من عقد القران، معلقة: "وطنط تبقا حماتي".

أما العريس يوسف حشيش، فقد علق على عقد قرانه على عروسه الشاعرة المصرية، قائلًا: "رسميًا.. منة عدلي القيعي حرم يوسف حشيش.. كتبنا الكتاب".

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وكان الثنائي منة عدلي القيعي ويوسف حشيش قد احتفلا بخطوبتهما في شهر أكتوبر الماضي 2024 وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم ديابوزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أكرم حسني، والمطربة كارمن سليمان.

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