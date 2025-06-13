نوال الزغبي تطرح تروج لأحدث أغانيها.. "ماضي وفات"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 04:25 صباحاً - طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي منذ يومين أحدث أغانيها والتي جاءت بعنوان "ماضي وفات" والتي تُعد ثاني أغاني ألبومها الغنائي الجديد.

نوال الزغبي تطرح فيديو كليب "ماضي وفات"

وكانت قد طرحت الفنانة نوال الزغبيعلى طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وقد حققت الأغنية نسبة مُشاهدة تصل إلى ما يُقارب المليون.

وجاءت أغنية "ماضي وفات" من كلمات أحمد حسان ومن ألحان أحمد زعيم والتوزيع الموسيقي لـ عمر عبد الفتاح، وتميزت الأغنية بالطابع الرومانسية وقدمتها باللهجة المصرية.

نوال الزغبي تروج للأغنية الجديدة

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وكانت قد روجت الفنانةلأغنيتها الجديدة "" عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، حيث نشرت مجموعة صور من كواليس تصوير الـ فيديو كليب الخاص بالأغنية.

وخلال الأيام الماضية كانت قد كشفت نوال الزغبي عن السبب وراء طرحها لأغاني ألبومها الجديد "يا مشاعر" بفارق زمني بين كل أغنية وأخرى، وجا ذلك رداً على تعليق أحد متابعيها على منصة "إكس"، الذي اعتبر أن هذه الطريقة تقتل الحماس لدى الجمهور، حيث كتب: "عن جد طريقة طرح الألبوم قتلت حماسي يعني مش معقول ما ينزل كلو... مع احترامي الك مدام نوال طريقة طرح الألبوم بتقتل حماسنا."

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وكانت أكدت الفنانة نوال الزغبي خلال ردها بأن اختيارها لهذه الاستراتيجية جاء بعد تفكير عميق قائلة: "لما بكون شاغلة على كل أغنية كأنها هيي هيت الألبوم، وإلها دعم ما بيفرق عن الأغنية اللي قبلها، بدي أعطي شوية وقت بين كل أغنية وأغنية"، وأضافت قائلة بأن الهدف هو إعطاء كل عمل فرصته الكاملة في الوصول للجمهور، بدلاً من طرح الألبوم دفعة واحدة مما قد يظلم بعض الأغاني.

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