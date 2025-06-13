دينا الشربيني وأمينة خليل قصة صداقة سنوات في الحياة والعمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 04:25 صباحاً - تربط الفنانتين دينا الشربيني وأمينة خليل صداقة قوية ممتدة عبر سنوات، وظهرت مدى صداقتهما في العديد من الأحداث الفنية والمناسبات الاجتماعية، آخرها حفل زفاف أمينة خليل الثاني الذي أُقيم في اليونان يوم الاثنين الماضي، بحضور العديد من نجوم الفن الذين حرصوا على السفر ومشاركة أمينة خليل لحظاتها السعيدة برفقة زوجها المصور أحمد زعتر.

دينا الشربيني تتصدر الترند بسبب ظهورها في حفل زفاف أمينة خليل

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دينا الشربيني تصدرت محركات البحث على موقع غوغل في الساعات الماضية بعد انتشار العديد من الفيديوهات لها على منصات السوشيال ميديا، من حفل زفاف، حيث ظهرت ترقص وتغني مع العروس بحالة من الحب والسعادة لزواج صديقتها المقربة، كما وجهترسالة إلىبعد زفافها كشفت عن مدى الحب والصداقة المقربة التي تجمعهما.

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صداقة دينا الشربيني وأمينة خليل لم تكن في الحياة الشخصية فقط، وإنما امتدت أيضاً في العمل، حيث انطلق الثنائي معاً في عالم الشهرة والنجومية خلال عمل واحد ألا وهو "طرف ثالث" الذي قام ببطولته: أمير كرارة، عمرو يوسف، محمود عبد المغني، وسجل هذا العمل ثاني مشاركات أمينة خليل وكذلك دينا الشربيني فقط في الدراما التليفزيونية.

دينا الشربيني وأمينة خليل تجتمعان في السينما والدراما

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توالت مشاركات الثنائيفي الأعمال الفنية، وحققت كل واحدة منهما نجومية بارزة، واحتفظا بصداقتهما التي أسفرت عن اجتماعهما في أكثر من عمل بعد ذلك منها مسلسل "جراند أوتيل" الذي شاركا في بطولته إلى جانب: عمرو يوسف، محمد ممدوح، أحمد داود، وأنوشكا، وأيضاً فيلم "شقو" الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي 2024.

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رسالة دينا الشربيني إلى أمينة خليل بعد زفافها

حرصت على تهنئةعلى زواجها من خلال رسالة نشرتها على ستوري حسابها بموقع إنستغرام حيث كتبت: "منمونتي، أختي وعروستي، قلبي يرقص فرحاً وأنا أراكِ تبدئين فصلاً جديداً من حياتك. كنا دائماً شريكتين في كل شيء، واليوم أشاهدك إلى جانب من سيكمل معكِ هذا المشوار، وذلك يجعل سعادتي لا تُوصف".وأضافتفي رسالتها إلى: "أسأل الله أن تكون بدايتك الجديدة مليئة بالحب والدفء والسعادة. أنا فخورة بكِ وباختيارك، وسعيدة لأنك وجدتِ من تحلمين به شريكاً لحياتك. أحبك من أعماق قلبي".

احتفلت أمينة خليل الاثنين الماضي، للمرة الثانية بزفافها على المصور أحمد زعتر باليونان وسط أجواء الطبيعة الساحرة؛ إذ حضر حفل الزفاف عدد من أصدقاء العروسين والمقربين لهما على الساحة الفنية، أبرز هؤلاء: الفنانة أسماء جلال، آسر ياسين، تارا عماد، سلمى أبو ضيف، دينا الشربيني، إنجي كيوان، المخرج كريم الشناوي، أمير المصري وعدد آخر من الفنانين.

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