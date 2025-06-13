أمير كرارة يردّ على أمنية يوسف فوزي تقديم سيرته الذاتية

ردّ الفنان أمير كرارة على تصريحات الفنان المعتزل يوسف فوزي، والتي رشّحه فيها لتجسيد سيرته الذاتية في عمل فني، موجّهاً إليه رسالة مؤثرة، تمنّى له فيها الصحة والسلامة.

وقال كرارة: "ربّنا يدّيله الصحة، دا حبيب قلبي، وشرف ليا طبعاً ترشيحه لي لتجسيد سيرته الذاتية، لأنه إنسان جميل، وفنان كبير، وأنا بحبّه جداً، الفنان يوسف فوزي أب وأخ لي وبحبه جداً، وأتمنى تقديم سيرته الذاتية".

وتابع: "لم أنس زمان لما حضر كتب كتابي وكنت صغير لسّه هو بيحب كل الناس، ربّنا يدّيله الصحة، وشرف ليا إني أقدم سيرته الذاتية".

وكان يوسف فوزي قد كشف في تصريحات صحافية إمكانية تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني، مؤكداً أنه يتمنى ذلك، وطلب أن يجسّد دوره الفنان أمير كرارة تحديداً، قائلاً: "أحب أمير كرارة، وسبق واشتغلنا مع بعض قبل كده، وهو فنان جميل وكل أعماله حلوة وبيحب الضحك جداً".

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